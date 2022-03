Yellowjackets : ce que l'on sait de la saison 2

On vous dit tout ce que l'on sait sur la saison 2 de la série "Yellowjackets" (disponible en France sur Canal+). Attention ! Cet article contient des spoilers sur la saison 1 et est donc réservé à ceux qui ont déjà regardé les 10 premiers épisodes !

Yellowjackets : la série qui buzz !

Arrivée en fin d'année 2021 aux États-Unis sur Showtime, la série Yellowjackets est disponible en France via Canal+ depuis le 3 mars dernier. Créée par Bart Nickerson et Ashley Lyle, elle est un savant mélange de thriller psychologique et de teen movie avec une touche d'horreur, bercée par la musique des années 90.

L'action se déroule à la fois dans le passé (en 1996) et dans notre présent. On découvre comment les membres d'une équipe féminine de football a dû survivre pendant dix-neuf mois dans la forêt canadienne après le crash de son avion. Le mystère autour de ce qu'il s'est réellement passé pendant cette période s'épaissit au fil des épisodes.

Les dix épisodes se terminent sur un cliffhanger qui amorce évidemment une saison 2.

Yellowjackets © Showtime

Que sait-on de la saison 2 ?

Mise en ligne sur Showtime aux États-Unis au mois de novembre, Yellowjackets a connu un véritable succès outre-Atlantique. En effet, comme le rapportait Variety, elle a été la deuxième série la plus vue en streaming de l'histoire de la plateforme. Le dernier épisode a été regardé par plus d'un million de comptes.

Alors que le mystère autour de la survie du groupe semblait se résoudre, un événement a rebattu toutes les cartes. En effet, on découvrait à la fin du dernier épisode, que Lottie, la jeune fille qui avait des visions prémonitoires, était toujours en vie en 2021. Et ça n'est pas tout. Elle semblait être derrière la mort de Travis, et l'enlèvement de Nat dans les dernières secondes de l'épisode. De son côté, Van, qui venait de remporter les élections municipales, cachait un lourd secret, découvert avec horreur par son épouse, Simone.

De belles promesses pour une saison 2, qui avait été annoncée en décembre dernier par Showtime.

D'après les premières informations dévoilées par Gary Levine, le président de Showtime, la saison 2 de Yellowjackets devrait être diffusée dès la fin d'année.

Nous aimerions rester sur un cycle d'une saison par an. Les fans le méritent, et il faut battre le fer tant qu'il est chaud.

Avait-il déclaré à Vulture.

Des surprises attendues

L'équipe de scénaristes a débuté l'écriture de ces nouveaux épisodes en janvier dernier. Et il faut s'attendre à des surprises ! En effet, cette fois-ci pour Deadline, Gary Levine avait confié :

Je sais déjà qu'il y aura des surprises au niveau des personnages. Il y a encore beaucoup d'interrogations sur qui a survécu, et ce qu'il s'est réellement passé là-bas. Il y aura des personnages que nous ne connaissons pas encore.

On pense évidemment en premier lieu à la version adulte de Lottie, qui devrait avoir un rôle central dans cette saison 2. Il reste également le mystère autour de Javi, le jeune frère de Travis, qui était introuvable au terme de la saison 1.

Lottie - Yellowjackets © Showtime

Étant donné que les jeunes filles ont passé dix-neuf mois dans la forêt, et que la première saison de Yellowjackets ne couvre (environ) que les trois premiers, plusieurs saisons sont attendues. Bart Nickerson, le co-créateur de la série, avait déclaré à The Hollywood Reporter qu'elle avait été pensée en cinq saisons.

Il y a donc encore beaucoup d'interrogations à éclaircir, notamment sur ce qui semblait être une chasse à l'Homme dans le premier épisode...