Yellowjackets : la saison 2 se dévoile dans un trailer sombre

Sortie en 2021, la série "Yellowjackets" avait surpris le public d'une manière très positive. Il est désormais temps de se préparer à la saison 2, dont les premières images ont été dévoilées.

Yellowjackets : la dernière pépite signée Showtime

Depuis le début des années 2000, la chaine américaine Showtime a gagné la solide réputation de produire des séries cultes. En effet, Dexter, Homeland, Weeds ou bien encore Shameless ont marqué l'histoire de la télévision. À l'instar de HBO, la chaine n'a jamais hésité à repousser les limites de ce qui pouvait être montré ou non sur petit écran. Avec Yellowjackets, elle prouve que c'est parfois dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures.

Yellowjackets ©Showtime

En effet, cette adaptation très libre de Sa majesté des mouches est un thriller psychologique glaçant, à mi-chemin entre Lost et The Handmaid's Tale. Ainsi, on suit un groupe d'adolescentes qui a survécu à un terrible crash d'avion. Perdues dans une nature sauvage, elles font tout pour survivre durant 19 mois avant d'être secourues. Yellowjackets suit également les versions adultes de ces survivantes qui tentent de mener leur vie tant bien que mal après le traumatisme. Toutefois, une question demeure : que s'est-il vraiment passé durant ces 19 mois ? C'est ce que la série nous montre en alternant moments présents et flashbacks.

À noter que Yellowjackets dispose d'un casting solide composé notamment de Melanie Lynskey, Christina Ricci et Juliette Lewis.

Survivre au grand froid

Si la saison 1 n'était déjà pas très joyeuse, cette saison 2 semble virer dans le malsain. En témoigne ce premier trailer qui voit la bande de survivantes se transformer en une véritable secte cannibale. Sur un fond musical de reprise du cultissime Just a Girl (de No Doubt), Yellowjackets nous dévoile ainsi que les jeunes filles vont devoir prendre des décisions difficiles pour lutter contre le froid et la faim. Dans le même temps, les personnages adultes sont poursuivis par des traumas hallucinatoires et voient petit à petit les évènements du passé refaire surface.

Yellowjackets ©Showtime

Cette saison 2 de Yellowjackets introduira de nouveaux visages dont ceux d'Elijah Wood, Lauren Ambrose et Simone Kessell. Cette saison 2 débutera le dimanche 26 mars sur Showtime et sera à voir dans la foulée sur Canal +.