Yellowjackets sur Canal+ : c'est quoi ce thriller avec Christina Ricci ?

Après un crash d'avion, des adolescentes sont prêtes à tout pour survivre dans "Yellowjackets". Porté par un superbe casting mené par Christina Ricci, Juliette Lewis, Melanie Lynskey et Ella Purnell, la série a tout pour combler les amateurs de mystères et les spectateurs en quête de frissons.

Yellowjackets : une série inspirée de Sa Majesté des mouches

Après un carton à l'automne dernier aux États-Unis lors de sa diffusion sur Showtime, Yellowjackets débarque enfin en France. Librement inspirée de l'incontournable roman Sa Majesté des mouches de William Golding, la série s'ouvre sur une scène glaçante. Effrayée, une adolescente court dans une forêt enneigée et finit par s'empaler sur des pièges après être tombée dans un trou.

Une fois l'introduction marquante passée, le programme navigue entre deux époques : 1996 et 2021. Dans la première, une talentueuse équipe de football féminine du New Jersey se rend à Seattle pour un tournoi national. Mais pendant qu'elles survolent le Canada, leur avion s'écrase. Les survivantes mettent donc tout en oeuvre pour s'en sortir et sombrent progressivement dans l'horreur. 25 ans plus tard, alors qu'elles essaient tant bien que mal de mener leur vie, les rescapées de cette tragédie sont rattrapées par leur passé commun quand de vieux fantômes refont surface.

Yellowjackets ©Showtime

Yellowjackets réunit un casting prestigieux. Ella Purnell, Sophie Nélisse, Courtney Eaton, Liv Hewson, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher et Samantha Hanratty incarnent les membres de l'équipe prêtes à tout pour s'extirper de ce cauchemar éveillé. Du côté du présent, Melanie Lynskey, Tawny Cypress et Juliette Lewis interprètent les héroïnes qui n'ont jamais vraiment réussi à surmonter leurs traumatismes. Enfin, l'excellente Christina Ricci prête ses traits au personnage le plus trouble de la série, affichant souvent un sourire particulièrement inquiétant.

Un programme adoubé par Stephen King

Aux commandes de Yellowjackets, nous retrouvons Ashley Lyle et Bart Nickerson, duo qui a notamment travaillé à l'écriture sur The Originals, Narcos et Narcos : Mexico. Côté réalisation, Karyn Kusama (Jennifer's Body, The Invitation) signe le pilote, laissant ensuite sa place à Eduardo Sánchez (Le Projet Blair Witch), Eva Sørhaug (Your Honor), Bille Woodruff (Honey) ou encore Ariel Kleiman (Partisan).

Yellowjackets a trouvé son public aux États-Unis et compte parmi ses admirateurs Stephen King, comme le rapporte Allociné. Le Maître de l'horreur a déclaré à propos de la série :

Yellowjackets est une sacrée bonne histoire de survie, une sacrée bonne histoire mystérieuse, et a sa juste part de moments terrifiants. Ce qu'elle a aussi - contrairement à beaucoup d’autres séries actuelles - c'est une construction pointue de ses personnages et un sens de l'humour mordant.

Une réussite et un succès qui ne resteront pas sans suite. En décembre dernier, Gary Levine, à la tête de la section divertissement chez Showtime, annonçait la mise en chantier d'une saison 2. Quelques semaines plus tard, lors d'un entretien accordé à Vulture, il précisait qu'elle pourrait être dévoilée dans le courant de l'année aux États-Unis.

Disponible en intégralité sur My Canal, Yellowjackets est diffusée à partir du jeudi 3 mars 2022 sur Canal+.