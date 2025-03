You : Joe rattrapé par son passé dans la bande-annonce du final de la série

Après sept ans passés à fasciner un grand nombre de fans, "You" va revenir avec un cinquième et dernier chapitre. Dans sa bande-annonce, on retrouve un Joe désormais rangé mais qui ne va pas tarder à reprendre ses mauvaises habitudes.

You va livrer sa conclusion

Depuis la sortie de sa première saison en 2018, You est l’une des séries les plus suivies sur Netflix. En son centre, on trouve un anti-héros du nom de Joe Goldberg. Celui-ci est le gérant d’une petite librairie à New York. Un jour, il rencontre Guinevere Beck, une aspirante écrivaine pour laquelle il a un vrai coup de foudre. Persuadé qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il est prêt à tout pour pouvoir être avec elle. Même à commettre les actes les plus insensés…

Les deux premières saisons de You étaient basées sur les deux premiers romans de la saga littéraire du même nom écrite par Caroline Kepnes. Puis, les deux saisons suivantes nous ont proposé une histoire inédite. Un peu plus de deux ans après la sortie du quatrième chapitre, le cinquième sera bientôt visible. Il s’agira du dernier de la série. Alors qu’il sortira dans quelques semaines, Netflix vient d’en partager une nouvelle bande-annonce.

Joe reprend ses vieilles habitudes dans la nouvelle bande-annnonce

La cinquième saison de You reprendra trois ans après les événements de la quatrième. Dans le trailer dévoilé, on retrouve un Joe visiblement épanoui. Revenu à New York et désormais riche grâce à son mariage, il coule des jours paisibles avec sa femme, Kate. Mais très vite, ses vieilles habitudes reviennent tout chambouler.

Joe rencontre Bronte, une femme pour laquelle il commence à avoir des sentiments et avec qui il ne tarde pas à avoir une liaison. La vérité sur ses crimes passés semble aussi enfin éclater au grand jour. Et alors que sa femme pourrait perdre son rôle de PDG au sein de la T.R. Lockwood Corporation, Joe lui propose une solution radicale : éliminer tous leurs ennemis…

Un final à découvrir en avril

La bande-annonce de la saison 5 de You nous promet donc un final haletant, avec un Joe plus que jamais près à tout pour parvenir à ses fins. Au casting, le principal personnage est toujours incarné par Penn Badgley, et Kate par Charlotte Ritchie. Bronte, la nouvelle arrivante dans la série avec laquelle Joe entame une liaison, est jouée par Madeline Brewer.

La saison finale de You suivra le même schéma que les quatre précédentes, puisqu’elle aura aussi dix épisodes. Ils sortiront tous le 24 avril prochain sur Netflix.