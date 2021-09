You : la saison 3 se dévoile dans une bande-annonce complétement dingue

La nouvelle saison de "You" sera disponible à partir du 15 octobre sur Netflix. En attendant, la série se dévoile dans une bande-annonce remplie de suspense.

You saison 3 : le naturel revient au galop

La série You est bientôt de retour sur Netflix avec une saison 3 annoncée pour le 15 octobre. Pour nous faire patienter d'ici-là, son intrigue se dévoile dans une bande-annonce mêlant bébé, disputes de couple et meurtres mystérieux. Lors de la saison 2, le libraire et meurtrier Joe Goldberg a fait une heureuse rencontre qui a changé sa vie. En effet, il a croisé le chemin de Love dont il est tombé éperdument amoureux.

Dans ces quelques images, le couple s'installe dans un nouvel environnement, un quartier pavillonnaire, et accueille leur premier enfant, prénommé Henry. Une nouvelle vie pour prendre un nouveau départ, ou presque. Il aura suffi d'un simple échange de regards avec la voisine, pour que Joe retombe dans ses vieux travers. Cependant, il n'est plus seul. Love n'est pas étrangère aux troubles compulsifs de son compagnon et va tout faire pour étouffer son instinct de meurtrier.

You ©Netflix

Lutter contre son instinct

Dans cette nouvelle saison on retrouve Penn Badgley et Victoria Pedretti qui forment ce couple vraiment pas comme les autres, bien qu'ils tentent de se persuader du contraire : "Nous sommes les voisins d'à côté, normaux et sympas". À leurs côtés, au casting de cette saison 3, se présente une foule de nouveaux personnages, notamment Shalita Grant (NCIS) dans le rôle d’une « mom-influenceuse", Travis Van Winkle qui incarnera un ami de Joe, mais aussi Tati Gabrielle, Michaela McManus (Les Frères Scott), Scott Speedman (Underworld) ou encore Christopher Sean (Hawaii 5-0).

Joe n'est pas le seul à avoir des instincts meurtriers, Love va tout faire pour se canaliser, mais à en croire la bande-annonce, il semblerait que ces deux-là aient du mal à contenir leurs pulsions. La fameuse cage en verre qu'ils réservent à leurs victimes, est toujours à disposition. Alors, entre vie de famille, thérapie conjugale et corps à faire disparaître, cette nouvelle saison s'annonce riche en rebondissements et en surprises.