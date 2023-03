You : la série Netflix aura droit à une cinquième et dernière saison

L'une des séries phares de Netflix tirera bientôt sa révérence. En effet, You a été renouvelée pour une saison 5 qui sera aussi la dernière. C'est la fin des aventures du charmant psychopathe.

You : his name is Joe

Initialement, You était une série produite et diffusée sur la chaine Lifetime. Si le média s'est, ces dernières années, diversifié en lançant des séries plus sombres (UnREAL, The Lizzie Borden Chronicles, Mary Kills People), sa ligne éditoriale principale ne colle pas forcément avec la création de Greg Berlanti et Sera Gamble. You a donc très vite été annulée par la chaine à l'issue de sa première saison. Heureusement, Netflix, qui s'est spécialisé ces dernières années dans les séries qui ont pour protagoniste des tueurs, a très vite récupéré les droits de la série... pour connaître le succès qu'on lui connaît.

You ©Netflix

You suit en effet les péripéties de Joe Goldberg, un jeune homme bon sous tous rapports. Cependant, ce dernier se révèle être un tueur en série qui ne sait résister à ses obsessions et ses pulsions. À noter que la série marque le retour en grâce de Penn Badgley, qui avait marqué le jeune public entre 2007 et 2012 dans Gossip Girl.

Clap de fin

Diffusé en deux parties, la saison 4 de You a été visionnée par un grand nombre d'abonnés. Sans surprise, Netflix a donc renouvelé la série pour une cinquième et dernière saison. Le public a donc hâte de découvrir une ultime fois les péripéties de Joe, surtout après le final extrêmement surprenant de la saison 4. Dans une communication géniale de la part de Netflix, c'est d'ailleurs Joe lui-même qui a annoncé la fin de ses aventures via une série de textos.

Si cette quatrième saison de You a connu de bonnes critiques (à l'instar de ses précédentes), Greg Berlanti et Sera Gamble ne souhaitent pas trop tirer sur la corde du concept. Penn Badgley, interprète de Joe Goldberg, avait également exprimé via IndieWire le souhait de ne pas rendre la série obsolète en accumulant les saisons :