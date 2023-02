You : la star de la série reproche à Netflix de glorifier les serial killers

Le comédien Penn Badgley campe un véritable psychopathe dans la série à succès "You". Celui qui a toujours tenu à réfréner les fans un peu trop mélioratifs au sujet de son personnage persiste et signe dans une récente interview.

You : itinéraire d'un tueur en puissance

You, qui s'inscrit comme l'une des séries phares de Netflix, s'articule autour du personnage de Joe. En saison 1, on rencontre le trentenaire, alors gérant d'une librairie à New York. Là, il ne tarde pas à tomber sur Beck, une auteure en devenir, qui commence à l'obséder. Joe se convainc que tous deux sont destinés à être ensemble, et va, dès lors, tout faire pour arriver à ses fins. Il commence par espionner la présence en ligne de Beck, puis s'immisce peu à peu dans l'existence de la malheureuse.

Penn Badgley - You ©Netflix

Au fil des épisodes du thriller, on comprend vite que, sous son air innocent, Joe est surtout capable du pire. Après de multiples péripéties et changements d'identité, on renoue avec le protagoniste, qui pose cette fois ses valises en Angleterre. La saison 4 de You, divisée en deux parties, montre aussi le héros dans une situation inédite. Ainsi, après avoir tué sa psychopathe de femme, Love, Joe devient professeur d’anglais et se présente sous le nom de Jonathan Moore. Là, il se lie d'amitié avec une bande de jeunes gens, et des meurtres sordides ne tardent pas à survenir. Mais, cette fois-ci, Joe ne serait-il pas la proie ?

Les critiques de Penn Badgley

Le comédien Penn Badgley, découvert dans Gossip Girl sous les traits de Dan Humphrey, n'affectionne vraiment pas le personnage de Joe. Comme il l'avait confié à Vulture au moment de la saison 3, son interprétation lui a demandé un réel effort de jeu. Il a en outre avoué avoir longuement hésité avant d'accepter de rejoindre le projet.

Je n'ai pas l'impression d'être Joe. Je ne vais sûrement pas défendre Joe !

Via son compte Twitter, Penn Badgley a de nombreuses fois répondu à des aficionados de Joe, en leur rappelant le déséquilibre mental plus que sérieux de ce dernier. Dans une récente interview à Entertainment Tonight, on lui demande quel message il souhaite faire passer à une personne attirée par un serial killer. Selon l'acteur, si vous vous trouvez dans ce cas précis, il est nécessaire de chercher à l'intérieur de vous-mêmes afin de comprendre le pourquoi du comment. Seulement, l'Américain nuance en reconnaissant que tout dans You est fait pour que les spectateurs s'attachent au protagoniste et développent de l'affection pour lui. Une fascination malsaine qui, si l'on en croit le comédien, serait plus largement induite par Netflix...

D'autres coupables à pointer du doigt

Alors que les exemples proposés défilent, Penn Badgley lance avec humour que les passionnés de Ted Bundy ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En revanche, quand on lui montre Evan Peters en Jeffrey Dahmer, il répond immédiatement que c'est la faute de Netflix, sous-entendant que l'image du tueur proposée dans la série est trop "positive".

Un point de vue qui rejoint la polémique lancée par le programme créé par Ryan Murphy et Ian Brennan. De nombreuses personnes ont ainsi reproché à la série Dahmer : Monstre de se montrer trop complaisante à l'égard du serial killer dont elle raconte l'existence. Complaisance qui cherche évidemment à attendrir, un point sur lequel beaucoup de spectateurs attaquent la célèbre plateforme au logo rouge.

Vous pourrez découvrir la seconde salve d'épisodes de la saison 4 de You, dès le 9 mars 2023 sur Netflix.