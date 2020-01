You : Netflix renouvelle la série pour une saison 3

Vous avez aimé ? Partagez :

Trois semaines seulement après la mise en ligne de la saison 2, Netflix a déjà annoncé que la série « You » aura droit à une nouvelle saison de dix épisodes. Il faut dire que ce programme a su s’imposer sur la plateforme et il obtient de très bons résultats d’audience.

Lors de la sortie de son livre You, en septembre 2014, Caroline Kepnes ne pensait sûrement pas obtenir un tel succès. Et pourtant, après une réception très honorable de la part du public et de la presse, sa saga littéraire va finalement faire l’objet d’une adaptation télé sur la chaîne Lifetime en septembre 2018. Netflix a ensuite diffusé la saison 1 sur sa plateforme en novembre de cette même année avec un succès indéniable. On estime ainsi que 40 millions d’abonnés au service de streaming ont regardé au moins un épisode de la série.

Si bien que seulement une vingtaine de jours après la diffusion de la saison 2, les fans n’ont pas vraiment été surpris d’entendre l’officialisation d’une saison 3 par Netflix. Elle comprendra dix épisodes, comme les deux précédentes.

« Encore beaucoup d’histoires à raconter »

Interrogée par The Hollywood Reporter, Sera Gamble, la showrunneuse de la série a fait part de sa satisfaction :

Nous avons encore beaucoup d’histoires à raconter. Je n’ai pas peur du tout de dire que nous pourrions certainement suivre Joe pendant plusieurs saisons. Parce que nous croyons au monde que Caroline nous a donné et nous croyons en ces personnages.

Pour rappel, You raconte l’histoire de Joe, vendeur dans une librairie new-yorkaise, et totalement obsédé par Beck, une jeune écrivaine, dont il a fait la connaissance par hasard. Cette passion malsaine le pousse à la stalker de manière inconsidérée et à commettre des actes souvent insensés. La situation devient globalement ingérable pour lui, d’autant que son passé tumultueux finit par le rattraper. Le suspense et les rebondissements sont nombreux, et il est très difficile de décrocher de la série, une fois que l’on s’y est plongé.

You est un des nombreux programmes produits par le très prolifique Greg Berlanti. On patientera jusqu’en 2021 pour voir la saison 3. L’attente sera d’autant plus longue que la saison 2 a laissé les fans sur un nouveau cliffhanger retentissant.