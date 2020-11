You sur Netflix : le casting de la saison 3 se précise

Si la saison 3 n’a pour l’instant pas de date de sortie officielle, le casting de "You" pour cette nouvelle saison se précise peu à peu, avec notamment une pléiade de nouveaux personnages. Attention spoilers…

Une nouvelle cible pour Joe

La saison 2 de You sur Netflix s’était achevée dans un petit pavillon paisible dans une banlieue dont on ignore la localisation exacte. Joe (Penn Badgley) et sa petite amie Love (Victoria Pedretti) venaient d’emménager ici, après avoir tué trois des personnages de la série. Le couple de tueurs avait en effet tué Candace, l’ex de Joe, Delilah sa voisine, et Forty, le frère de Love.

© NETFLIX

Les deux comparses avaient donc besoin d’un renouveau et cet emménagement à deux, surtout avec Love enceinte, était le parfait point de départ d’une nouvelle vie. Mais à peine installés, Joe avait déjà jeté son dévolu sur la nouvelle voisine, dont on se savait encore rien.

C’est le point de départ de cette nouvelle saison de You. Michaela McManus (Les Frères Scott, N.Y. Unité Spéciale…) va incarner cette nouvelle voisine, Nathalie, femme mystérieuse et mariée, nouvelle cible de Joe. Une femme au premier abord socialement et professionnellement épanouie, qui va toutefois attirer les regards de Joe, suspicieux de ce trop plein de perfection.

You va dévoiler de nombreux nouveaux personnages

Autre que ce nouveau personnage central qu’est Nathalie, d’autres vont faire leur apparition. Shalita Grant (vue dans Bones et NCIS) va jouer Sherry, une « mom-influenceuse » qui se rapproche dangereusement de Love. Joe s’en méfiera, à raison, puisqu’elle s’avère être méchante et manipulatrice. Il y aura également Carry, un homme riche et nouvel ami de Joe. Ce personnage sera interprété par Travis VanWinkle, vu dans de nombreuses séries télévisées et téléfilms de Noel.

Mais ce n’est pas tout… Neuf nouveaux personnages, plus ou moins importants, vont aussi intégrer le casting de cette saison 3 de You. Tati Gabrielle (Les Nouvelles aventures de Sabrina), Ayelet Zurer (Hostages), Shannon Chan-Kent, Dylan Arnold (Nashville), Ben Mehl (The Good Wife), Christopher Sean (Amour, Gloire et Beauté), Christopher O’Shea (Madam Secretary), Bryan Safi (9-1-1), Mackenzie Astin (Scandal) et Jack Fisher (Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D), feront partie du prochain casting. Ils interprèteront des rôles divers, parfois proche d’un autre personnage de la série : Dottie Quinn, mère de Love, jouée par Saffron Burrows.

You : une autre création à succès de Netflix

Netflix avait affirmé que la première saison de You avait été visionnée par environ 43 millions de téléspectateurs à travers le monde, gardant pour le moment secrets les chiffres de la saison 2. Mais il n’y a aucun doute sur le futur succès de cette nouvelle saison, qui devrait voir le jour au milieu de l’année 2021.