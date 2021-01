Young Rock : la série sur The Rock a son premier teaser

The Rock trône sur le toit du cinéma d'action. On le connaît pour ses apparitions sur grand écran mais moins en ce qui concerne les premières années de sa vie. La série "Young Rock" va nous dévoiler quel enfant et jeune homme il était. Un premier aperçu est disponible avec le teaser.

Retour sur la vie de la méga star du cinéma d'action

The Rock, ou Dwayne Johnson, a eu un chemin atypique avant de tout casser au cinéma. Durant son adolescence, il tente d'abord le football américain mais n'arrive pas à faire son trou. Il va alors se tourner vers le catch et connaître la célébrité. Un sport qui a des points communs avec le cinéma car les combats sont évidemment arrangés à l'avance. Tout ce que l'on voit est un sorte de scénario qui se joue en direct. The Rock va donc s'essayer encore plus à la comédie en devenant un acteur. Ses débuts compliqués n'annonçaient pas la star qu'il est désormais. On ne peut parler de cinéma d'action sans l'évoquer et il se lance maintenant dans une série sur sa vie. Young Rock, comme son titre l'indique, va évoquer ses années avant qu'il ne soit l'acteur que l'on connaît.

Ce programme sera lancé le 16 février sur NBC mais aucun diffuseur français n'a encore acquis les droits pour sortir les épisodes chez nous.

Une série sur et avec The Rock

Young Rock ©NBC

Le network américain, de son côté, avance sur la promotion avec le premier teaser. Trois époques de la vie de The Rock vont être évoquées : l'enfance, aux alentours des 10 ans, puis l'adolescence et enfin quand il aura la vingtaine. Pour l'incarner, Adrian Groulx, Bradley Constant et Uli Latukefu vont se relayer. D'après ce premier aperçu, le vrai The Rock sera aussi de la partie dans des passages où il va réagir à sa vie. On ne sait pas encore comment ses intervention vont s'intercaler entre les phases dans le passé et si elles seront très nombreuses. C'est néanmoins une manière assez simple de mettre la star à l'écran. Il devrait vraisemblablement réagir et livrer des anecdotes, dans un format un peu hybride.

Young Rock devrait nous apprendre des choses inconnues sur l'acteur tout en misant pas mal sur l'aspect comique pour rendre encore plus cool le principal concerné. Le programme sera immanquable pour ses fans, afin d'explorer une partie que le grand public ignore. Une énorme part autobiographique sera dedans mais on se demande si des éléments fictionnels seront glissés au milieu pour rendre le personnage encore plus cool. Pour ceux qui voudraient revoir le vrai The Rock en action, il sera visible sur Netflix dans Red Notice et dans nos salles le 28 juillet pour Jungle Cruise.