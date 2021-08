Your Honor : la série avec Bryan Cranston aura une saison 2

Des années après avoir brillé dans "Breaking Bad", Bryan Cranston a retrouvé un grand rôle à la télévision avec "Your Honor". Un drame judiciaire au scénario machiavélique qui reviendra pour une seconde saison sur Showtime.

Your Honor : Bryan Cranston en juge dans la tourmente

Dans la formidable série Breaking Bad, Bryan Cranston incarnait un père de famille qui virait en baron de la drogue, mais qui tentait de sauver les apparences. Un rôle dramatique dans lequel on n'attendait pas celui qui, par le passé, a fait l'idiot dans Malcolm. C'est une performance dans cette veine et également de haut vol qu'il a livré dans Your Honor.

Une série où on a pu le voir dans la peau de Michael Desiato, un juge respecté de la Nouvelle-Orléans. Le jour où son fils, Adam (Hunter Doohan), tue un autre adolescent sur la route et commet un délit de fuite, il outrepasse la loi pour le protéger. En revanche, l'affaire se complique quand il comprend que la victime est le fils de Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg), un mafieux de la région avec qui il ne faut pas rigoler. La situation ne tarde pas à devenir invivable, forçant Michael a faire des choix douloureux pour ne pas gâcher l'avenir d'Adam.

Michael Desiato (Bryan Cranston) - Your Honor ©Showtime

Une saison 2 va voir le jour

Your Honor est tirée d'une série israélienne et celle-ci a obtenu une seconde saison. Vu comment se termine la première dans la version américaine, il y avait de la place pour des nouveaux épisodes. Sans spoiler, on peut dire qu'un événement très grave a bouleversé la vie de Michael. Malgré des excellentes audiences, Showtime n'avait pas encore confirmé une suite et vendait Your Honor comme une mini-série limitée.

C'est désormais chose faite, comme le rapporte Collider et la presse américaine. Une salve de dix épisodes a été commandée par le network, toujours avec Bryan Cranston en tête d'affiche. Le scénario reprendra là où nous en sommes restés et ceux qui ont vu la série originale sauront peut-être ce qui nous attend. La production commencera durant la première partie de l'année prochaine et la diffusion devrait potentiellement débuter à la fin 2022, à priori toujours sur Canal+ chez nous. On ne s'avancera pas trop, mais il se peut fortement qu'un point final soit mis à la série après ces dix épisodes.