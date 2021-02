Your Honor : peut-on attendre une saison 2 de la série avec Bryan Cranston ?

"Your Honor" s'est achevée avec un épisode final riche et ponctué par un dénouement tragique. Peut-on, maintenant, attendre une seconde saison ? Nous allons essayer de voir pourquoi une suite est possible. Attention, ce qui va suivre va spoiler des nombreux éléments de l'intrigue.

Your Honor : un thriller prenant avec Bryan Cranston

Ce lundi 15 février a été diffusé sur CANAL+, chez nous, le dernier épisode de Your Honor. Une dixième partie très attendue de ceux qui sont au rendez-vous depuis le début. Une série que les fans de Breaking Bad se devaient de suivre, car elle permet à Bryan Cranston de retrouver enfin un grand rôle à la télévision.

On le retrouve ici dans la peau de Michael Desiato, un juge de la Nouvelle-Orléans respecté par ses pairs. Cet habitué du système judiciaire va être confronté à une terrible épreuve lorsque son fils, Adam (Hunter Doohan), commet un délit de fuite après avoir tué en voiture un autre adolescent. Pas de chance, la victime est le fils de Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg), un parrain local qui va tout faire pour découvrir la vérité et se venger. Michael tente de camoufler le crime de son fils mais l’étau ne va pas tarder à se resserrer autour d'eux.

Your Honor ©Showtime

Fin définitive ou amorce d'une saison 2 ?

Après tout un tas de péripéties, nous sommes enfin arrivés au bout de cette histoire. La conclusion a pu faire naître de la déception chez certains. Les événements du final sont tirés par les cheveux et manquent de crédibilité. Eugene, victime collatérale de l'histoire, n'avait pas l'air de vouloir viser Adam. Sauf que, par un hasard assez douteux, la balle est venue se loger dans sa gorge. On peut évidemment regretter cette conclusion grossière mais aussi toutes les questions laissées sans réponse. Doit-on attendre une autre saison ? Une interrogation légitime, d'autant plus lorsqu'on sait que la série israélienne originale sur laquelle est basée cette déclinaison américaine en a eu une seconde.

Vu l'endroit où s'arrête l'épisode 10, il reste plusieurs zones d'ombre qui nécessitent que la lumière soit faite dessus. Michael voudra-t-il se venger à son tour ? Eugene va-t-il s'en tirer sans être découvert ? Jimmy en a-t-il terminé avec Michael ? Quid de Lee (Carmen Ejogo) par rapport à tout ça ? Nancy (Amy Landecker) va-t-elle suivre Charlie (Isiah Whitlock Jr.) dans sa quête de nettoyage de la ville ? Tout cela pourrait être évoqué dans des nouveaux épisodes, même si on risque de perdre un peu de vue le postulat initial avec la mort d'Adam. Une régénération des enjeux ne serait cependant pas forcément un mal. La galerie de personnages étant assez intéressante dans son ensemble pour supporter un prolongement. De plus, le fils de Michael a eu tendance très souvent a été très désagréable. Ainsi, continuer sans lui pourrait ne pas forcément être préjudiciable.

Michael Desiato (Bryan Cranston) - Your Honor ©Showtime

Malgré tous les axes secondaires à compléter, la série trouve tout de même une conclusion assez logique. Si l'on suit la portée tragique des choses. Les deux enfants sont morts et tout pourrait cesser ici, chaque père vivant avec sa peine respective et le poids de ses actes. Dans l'esprit, cette fin n'est pas révoltante.

Le créateur de la série s'exprime

Chez Deadline, Peter Moffat, le créateur, a été interrogé sur la possibilité d'existence d'une seconde saison. Your Honor a été présentée initialement comme une série limitée, ce qui sous-entend que d'autres épisodes ne sont pas prévus. Ça ne veut pas dire pour autant que cette décision est gravée dans le marbre. Mais, d'après l'un des principaux intéressés, il ne faut pas s'attendre à autre chose :

La réponse honnête est : quel genre d'écrivain vous êtes si vous écrivez et passez deux ans et demi à travailler sur quelques chose de 10 heures pour la télévision, et que vous n'avez pas pensé à propos de ce qu'il se passe dans l'épisode 11 et ensuite ? Bien entendu, j'ai pensé à tout ça, et évidemment, j'ai environ une centaine de bonnes idées.

Quand le journaliste lui demande si quelque chose de concret existe en faveur d'une continuation, Peter Moffat répond par un "non" limpide. L'engouement du public pour la saison qui vient de s'achever pèsera peut-être dans la balance mais mieux vaut, dans l'immédiat, ne pas nourrir l'espoir plus que de raison.