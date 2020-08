Your Honor : un teaser tendu pour la mini-série avec Bryan Cranston

La série israélienne "Your Honor" va avoir son adaptation américaine, sous le même titre. Bryan Cranston s'empare de ce premier rôle complexe, dans la peau d'un juge qui doit couvrir son propre fils. Découvrez un teaser tendu qui annonce une grande performance de l'acteur principal.

Bryan Cranston défend son fils dans Your Honor

Après avoir été un bon père de famille qui a sombré dans la criminalité, Bryan Cranston décroche un autre rôle moralement complexe avec la série Your Honor. Il incarne un juge respecté par sa profession, qui est se retrouve dans une drôle de situation quand son propre fils (Hunter Doohan) est impliqué dans un délit de fuite. Que faire ? Écouter son instinct de père ou préserver son intégrité professionnelle ? À en croire le teaser de la série, c'est pour la première solution qu'il va opter. Le juge va donc user de stratagèmes, de malice et de sa connaissance du système pour protéger sa progéniture.

Cette mini-série Showtime a l'air d'offrir à Bryan Cranston un rôle en or où il va encore montrer toute l'étendue de son talent. On l'a initialement découvert en train de faire le clown dans Malcolm, mais il s'est réinventé avec des compositions plus sérieuses et notamment grâce à la série culte Breaking Bad. Si sa carrière n'est pas irréprochable et qu'il a tourné dans des films plus que moyens, il reste une valeur sûre quand on lui file un personnage à la hauteur. Celui de Your Honor semble de cette catégorie, avec de l'émotion et des enjeux forts. Ce programme de 10 épisodes a Peter Moffat (The Night of) comme showrunner. Aucune date de diffusion n'est annoncée pour l'heure.

La France aura aussi son remake

Avant cette version américaine, il y a l'israélienne, qui a décroché le Grand prix du jury lors de l'édition 2017 du festival Séries Mania. La France aussi voit le potentiel de cette histoire et va s'en emparer pour une adaptation qui se fait avec Kad Merad dans le rôle principal. Rod Paradot sera le fils et Gérard Depardieu incarnera l'un des autres rôles majeurs du récit. Une distribution XXL pour une mini-série dont on attend la diffusion sur TF1. Quand les deux seront sorties, nous pourrons jouer au petit jeu des comparaisons.