Yu-Gi-Oh! Sevens a une date de lancement

"Yu-Gi-Oh!" reviendra cette année, c'est déjà officiel ! Toutefois, nous ne savions pas encore à partir de quelle date elle reviendrait. C'est désormais chose faite : la nouvelle série dérivée nommée "Yu-Gi-Oh! Sevens" sera diffusée à partir du 4 avril prochain sur TV Tokyo. Que nous réserve donc ce nouveau show ?

Après Yu-Gi-Oh! Vrains, diffusée entre 2017 et 2019, voici, Yu-Gi-Oh! Sevens, la petite dernière de la célébrissime franchise japonaise Yu-Gi-Oh!. Au niveau de l'équipe technique, on retrouve à la réalisation Nobuhiro Kondo. Ce dernier est bien connu pour avoir animé les 4 saisons de Shônen Ashibe Go! Go! Goma-chan ainsi que Muhyo & Rôji – Bureau d'investigation des affaires du paranormal. Du côté du script, c'est Toshimitsu Takeuchi qui supervisera le projet. On peut d'ailleurs noter comme anecdote que l'homme a déjà travaillé avec Nobuhiro Kondo sur Shônen Ashibe Go! Go! Goma-chan. Parmi ses autres travaux, on peut noter également Saint Seiya : Soul of God.

Masahiro Hikokubo s'occupera de la gestion graphique des duels, et Kazuko Tadano et Hiromi Matsushita s'occuperont du designs des personnages. Quant à Hiroshi Yamamoto, il sera le directeur du son. Enfin, pour les doubleurs, on retrouvera Hiiro Ishibashi (Yuga Odo), Taki Yashiro (Luke), Natsuki Hanae (Gakuto Sôgetsu) et Tomori Kusunoki (Romin Kirishima).

Un nouveau départ

En ce qui concerne Yu-Gi-Oh Sevens, l'histoire se déroulera dans le futur. Elle racontera les aventures de Yûga Ôdô, jeune écolier qui est aussi passionné par les inventions scientifiques que par les duels de cartes. A ses côté, il pourra compter sur son camarade de classe Luke qui s'auto-proclame numéro 1 des duellistes de cartes et Romin qui est une autre camarade de Yuga. Quant à Gakukoto, il est le président du conseil des élèves. Vivant tous dans la ville de Goha City, ils sont soumis aux règles de sa plus grande société Goha Corp qui régissent leur scolarité, leurs duels de cartes et même leur quotidien. Souhaitant lui-même changer son destin, Yûga décide de se rebeller contre cette autorité suprême. Ce sera le début d'une grande aventure.

Il faudra principalement noter que ce Yu-Gi-Oh Sevens introduira pour la 1ère fois le système de "Rush Duel", un nouveau type de Duel avec ses propres cartes et designs.

Célébrant les 20 ans de la franchise, cette série sera très attendue par les fans. Pour patienter, le site officiel de ce nouvel anime a révélé en teaser un nouveau visuel qui annonce sa date de sortie. Yu-Gi-Oh! Sevens sera diffusé au Japon à partir du 4 avril.