Yū Yū Hakusho : l'ancêtre d'Hunter x Hunter débarque sur ADN

Yū Yū Hakusho avait marqué les esprits dans les années 1990. L'anime, qui compte 112 épisodes, est de retour en France grâce à la plateforme ADN qui l'ajoute à son catalogue à partir du 25 juin.

C'est quoi Yū Yū Hakusho ?

A l'origine Yū Yū Hakusho est un manga en 19 volumes de Yoshihiro Togashi publié au Japon entre 1990 et 1994. Son adaptation en série d'animation a donné lieu à 112 épisodes. Dedans, on y suit Yusuke Urameshi, un adolescent bagarreur de quatorze ans qui décède en sauver un enfant d'un accident. Mais la mort de l'enfant n'étant pas prévue au royaume des morts, son sacrifice est jugé inutile. Une seconde chance est alors donnée à Yusuke à condition qu'il devienne un détective du monde spirituel chargé de chasser les démons qui viennent faire le mal dans le monde des humains.

Un cousin éloigné de Dragon Ball

La plupart des francophones ont connu la série Yū Yū Hakusho au début des années 2000 grâce à la chaîne Mangas. Ils l'ont sûrement adorée car elle rappelait un autre anime totalement décomplexé qui a enchanté leur jeunesse : Dragon Ball. En effet, Yū Yū Hakusho fait bel et bien partie des premières œuvres proches de celle d'Akira Toriyama. Tout y est : le protagoniste naïf, l'humour omniprésent, l'abus de testostérone, les femmes potiches, la démesure des affrontements. Par ailleurs, on n'oublie pas les références au Royaume des Morts et aux Tournois d'arts martiaux, éléments récurrents de Dragon Ball. Bref, Yu Yu Hakusho nous renvoie à une époque du shonen où rien ne comptait, à part voir deux guerriers surpuissants s'envoyer des patates de forain.

Yū Yū Hakusho : meilleur ou moins bon qu'Hunter x Hunter ?

A la différence d'Hunter x Hunter, Yū Yū Hakusho ne brille ni pour son scénario ni pour sa psychologie. Bien évidemment, nous avons des héros charismatiques qui nous plaisent, d'autant que chacun d'eux possède des similitudes avec ceux d'Hunter x Hunter : Yusuke est aussi sauvage que Gon, Hiei est aussi sombre que Kilua, Kurama est aussi loyal que Kurapika, et Kuwabara est aussi bête que Leolio. Mais tout comme HxH, tous les 4 forment un groupe solide et complémentaire. Mention spéciale à Hiei, le "Vegeta" de l'équipe qui est sans nul doute le personnage le plus développé et le plus passionnant des 4.

Au niveau de l'animation, la série a mal vieilli, se signalant quelquefois par le vide de ses décors et le côté terne de ses couleurs. Il se montre toutefois plus brut et vif qu'Hunter x Hunter, niveau ambiance et chara-design. Les personnages possèdent ainsi un style particulier qui donne l'impression que la série aurait été influencée par la mouvance Rock des années 70/80. Enfin, que dire des génériques (surtout le premier) qui sont des modèles de présentation, d'épique et de chansons phares pour les soirées karaoke.

La première partie de Yū Yū Hakusho est disponible sur ADN à partir du 25 juin.