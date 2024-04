Après Rebel Moon 2, le prochain projet de Zack Snyder avec Netflix arrive bientôt

Après les deux parties de "Rebel Moon", la prochaine création de Zack Snyder arrivera elle aussi sur Netflix. Le cinéaste viendra d’ailleurs la présenter en avant-première en France.

Zack Snyder va revenir avec une série d’animation

Zack Snyder est de retour avec Rebel Moon - Partie 2 : L’Entailleuse. Sorti ce vendredi 19 avril sur Netflix, le film met en scène Kora et ses nouveaux amis alors que ceux-ci sont prêts à tout pour défendre le peuple de Veldt face à l’attaque imminente des forces du Monde-Mère. Zack Snyder est devenu un collaborateur régulier de Netflix, qui lui offre la liberté créative qu’il recherche. Outre les deux parties de Rebel Moon, le réalisateur a sorti sur la plateforme Army of the Dead ainsi qu’Army of Thieves, dont il était producteur. Il ne va pas s’arrêter en si bon chemin puisque sa prochaine création arrivera sur la même plateforme. Et des nouvelles viennent d’arriver sur ce projet.

Twilight of the Gods sera présentée à Annecy

Le prochain projet de Zack Snyder sera Twilight of the Gods. Il s’agira d’une série animée se déroulant dans le monde de la mythologie nordique. Au cours d’une interview avec Collider en décembre dernier, le réalisateur avait expliqué qu’il s’agirait d’une histoire de vengeance. Elle sera centrée sur une reine qui, après un événement ayant eu lieu à son mariage, part à la recherche d’un Dieu avec l’aide de plusieurs personnages afin de l’affronter pour se venger.

Or, Variety rapporte désormais que Zack Snyder viendra présenter Twilight of the Gods au Festival international du film d'animation d'Annecy. Ce sera le mercredi 12 juin prochain. Le cinéaste sera accompagné de Deborah Snyder, qui a produit la série avec lui, ainsi que par Silmane Aniss, présidente du studio d’animation Xilam Animation.

Quand la série arrivera-t-elle sur Netflix ?

Après l’avant-première à Annecy, Netflix ne devrait pas tarder à annoncer une date de sortie pour Twilight of the Gods. Le géant du streaming profitera justement peut-être du festival pour la dévoiler. Sinon, la période de l'été est évoquée. Quoi qu’il en soit, la première saison du show aura huit épisodes. On ne sait pas encore si son créateur a imaginé une histoire sur plusieurs saisons.

Zack Snyder a aussi un autre projet dans les cartons, toujours en collaboration avec Netflix. Il s’agit d’Army of the Dead : Lost Vegas, une origin story sur le personnage de Scott (Dave Bautista), vu dans Army of the Dead. Cette série n’a pas non plus de date de sortie pour le moment.