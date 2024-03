Zack Snyder va s’attaquer à la Légion étrangère dans une prochaine série

Zack Snyder va produire "Until The Last One", une série sur la Légion étrangère. Il sera accompagné sur ce projet de sa femme Deborah ainsi que de son fils Eli.

Snyder va produire Until The Last One

Il semblerait que Zack Snyder ait trouvé son prochain projet. Selon Deadline, le réalisateur va quitter le monde de la science-fiction ainsi que l’univers des films afin de produire Until The Last One. La série s’intéressera à la Légion étrangère, une troupe de l’armée française. Celle-ci est connue pour avoir la particularité d’accueillir des hommes de tous horizons dans ses rangs.

Until The Last One suivra un déserteur britannique de la Légion étrangère forcé de la réintégrer après avoir été retrouvé. Avec les nouvelles recrues, il va alors de nouveau être confronté au danger. La série explorera la violence et les enjeux politiques des zones du globe où les légionnaires sont envoyés pour combattre. Elle s'intéressera aussi aux histoires émotionnelles et aux cicatrices de ces derniers.

Une affaire de famille

Zack n’est pas le seul Snyder qui sera impliqué dans Until The Last One. Sa femme Deborah, qui a produit la majorité de ses films, sera également productrice de ce projet. Le fils du cinéaste, Eli, aura également son rôle à jouer dans la série. Car, après avoir eu la casquette de réalisateur de la seconde équipe sur Rebel Moon, il dirigera le pilote du show.

Eli Snyder va donc connaître sa première expérience en tant que réalisateur principal sur une série ou un long-métrage avec Until The Last One. La série devrait comporter six épisodes d’environ une heure. Des membres du studio de production AGC Television sont actuellement à Lille dans le cadre du festival Séries Mania afin de rassembler les fonds nécessaires pour le projet.

Encore trop tôt pour une date de sortie

Pour le moment, le casting ainsi que la date de début de tournage d’Until The Last One est inconnu. Le show ne sortira donc très certainement pas avant au moins 2025. En attendant, les fans de Zack Snyder pourront bientôt retrouver son nouveau film sur Netflix.

Quelques mois après la sortie d’Enfant du feu, la deuxième partie de Rebel Moon, intitulée cette fois L’Entailleuse, arrivera bientôt sur la plateforme de streaming. Toujours portée par Sofia Boutella, cette suite sera mise en ligne le 19 avril prochain.