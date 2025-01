Zero Day : ce thriller en six épisodes a tout pour cartonner sur Netflix

Netflix vient de lâcher de nouvelles images tendues de "Zero Day", un thriller politique présenté sous la forme d’une mini-série portée par Robert De Niro.

Zero Day, le nouveau thriller politique de Netflix

Netflix dévoilera bientôt sa nouvelle mini-série Zero Day, un thriller politique prenant place aux États-Unis. Le show débute lorsqu’une cyber-attaque cause la mort de 3,402 personnes et provoque le chaos dans le pays. Suite à cela, la présidente demande l’aide de George Mullen, lui-même ancien président. Celui-ci doit diriger la commission chargée de mener l’enquête sur la cyber-attaque.

Zero Day marque le premier rôle majeur d’une légende du cinéma dans une série : Robert De Niro. Ce dernier y incarne George Mullen. Le show a été créé par Eric Newman, le showrunner de Narcos, Noah Oppenheim et Michael Schmidt, journaliste pour The New York Times. Après une première bande-annonce dévoilée il y quelques semaines, Netflix vient de partager de nouvelles images de la série.

Le chaos s’installe dans les nouvelles images de la série

Le nouveau trailer de Zero Day donne le ton en débutant avec le nombre de victimes causées par la cyber-attaque ayant visé le pays. Celle-ci sème la panique dans le pays. Et un message affirmant qu’une telle attaque va se reproduire s’affiche sur tous les téléphones portables du pays. La présidente américaine convoque alors George Mullen afin qu’il trouve tous ceux ayant un lien avec les coupables de l’attaque… pour les arrêter sans mandat.

La femme de l’ancien président constate qu’il s’agit de la plus grande atteinte aux libertés civiques dans l’Histoire du pays. Ce qui vaut à George d’être vivement contesté par une partie de la population. Et visiblement, l’ancien président cache lui aussi des choses. Sa femme lui demande même de lui prouver qu’il est sain d’esprit. Les images dévoilées nous promettent une histoire de conspiration à très grande échelle, et une intrigue remplie de suspense.

Un gros casting mené par Robert De Niro

Comme évoqué plus haut, Robert De Niro incarne le principal protagoniste de Zero Day. Et l’acteur est très bien entouré dans la série Netflix. Joan Allen y joue sa femme et Angela Bassett l’actuelle présidente des États-Unis. Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Matthew Modine et Connie Britton tiennent également tous un rôle dans le show.

Zero Day compte six épisodes d’environ une heure. Ils arriveront tous sur Netflix à la même date : le 20 février prochain.