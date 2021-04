Zéro : la série italienne Netflix se dévoile en bande-annonce

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de "Zéro". La série italienne suit l’histoire d’un adolescent timide qui se découvre un super-pouvoir. Elle sera disponible à partir du 21 avril prochain sur la plateforme.

Une histoire de super-héros made in Italy

Les super-héros ont vu leur popularité exploser sur nos écrans depuis maintenant de longues années, en grande partie grâce au carton dans les salles de cinéma d’Iron Man et des longs-métrages suivants du MCU. Des univers qui s'exportent et s'adaptent, avec de plus en plus de pays qui proposent leurs histoires vécues par des personnages possédant des pouvoirs surnaturels. Et l’Italie a décidé de suivre le mouvement avec Zéro, qui débarquera dans quelques semaines sur Netflix.

Le synopsis officiel de la série est le suivant :

Être invisible, voilà le vrai pouvoir. Zéro raconte l’histoire d’un garçon timide qui possède un super-pouvoir : devenir invisible. Cela ne fait pas de lui un super-héros, mais plutôt un héros moderne qui prend conscience de ses pouvoirs lorsque le Barrio, le quartier de la banlieue milanaise qu’il cherchait à fuir, est en danger. Revêtant malgré lui l’inconfortable panoplie du héros, Zéro découvrira, au gré de l’aventure, l’amitié de Sharif, Inno, Momo et Sara… et peut-être même l’amour.

Un héros attachant au cœur d’une intrigue classique ?

Dévoilée par Netflix, la bande-annonce de Zéro nous présente un personnage central habitué à être ignoré, voire méprisé. Jusqu’à ce qu’il découvre son super-pouvoir. Celui-ci se manifeste la première fois lorsqu’il en a réellement besoin, alors qu’un homme le poursuit pour le tuer. À la manière d’un Captain America, on retrouve l’histoire d’un personnage considéré par beaucoup comme faible qui se voit soudain doté d’un pouvoir extraordinaire. Comme souvent lors des histoires de super-héros, on devrait également assister dans la série à un changement d’avis progressif du héros sur son nouveau don. Zéro devrait prendre conscience petit à petit de la manière dont il pourrait l’utiliser pour faire le bien.

Zéro © Netflix

La série italienne ne devrait rien proposer de révolutionnaire au niveau de ses intrigues. Les enjeux pour le personnage principal sont beaucoup moins élevés que ceux auxquels on est habitué dans les grandes productions super-héroïques, puisque l'adolescent va se battre pour empêcher ses nouveaux amis et lui de se faire expulser de leur quartier. Elle se démarquera peut-être grâce à ses personnages. Avec en tête son principal protagoniste. La bande-annonce permet en effet de découvrir un héros attachant, incarné par l’acteur Giuseppe Dave Seke.

On ne sait pas encore de combien d’épisodes Zéro est composée, mais il ne faudra attendre que quelques semaines pour le découvrir.