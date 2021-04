Zéro sur Netflix : c'est quoi cette série de super-héros made in Italie ?

L'Italie nous offre une série de super-héros intitulée "Zéro", créée par Roberto Marchionni, le scénariste de "On l'appelle Jeeg Robot". La saison 1 est disponible dès le 21 avril sur Netflix.

Zéro : la multiplication des pouvoirs

Netflix continue d'élargir son offre de programmes à de plus en plus de productions européennes. Il faut dire que les succès de La Casa de papel venue d'Espagne ou de Dark venue d'Allemagne ont montré que le public était ouvert à autre chose que des séries américaines. Aujourd'hui, le service de streaming américain nous propose Zéro, qui arrive d'Italie et qui traite, justement, d'un sujet d'habitude plus prisé par nos amis d'outre-atlantique : les super-héros !

Zéro ©Netflix

Nous y suivons Zéro, un ado qui vit dans les quartiers pauvres de Milan. On est loin des hôtels de luxe, du champagne et des voitures de sport qui ont fait la réputation de la cité italienne. Le jeune homme est de plus très mal dans sa peau, victime d'une timidité qui le rend invisible aux yeux de tous. Il est livreur de repas à vélo et dessine, mais ces deux caractéristiques ne lui apportent pas grand chose de plus que de l'ignorance. Souffrant de ce manque de considération et de ce sentiment perpétuel de ne pas être digne d'attention, il va néanmoins découvrir un détail sur lui-même qui va tout changer. Zéro possède en effet le pouvoir de devenir invisible.

Se sentant l'âme d'un sauveur, il va rencontrer une troupe d'ados qui souhaitent eux aussi défendre leur quartier contre des promoteurs qui veulent le détruire. Sharif, Inno, Momo et Sara vont devenir ses amis et ses complices dans sa mission.

C'est un beau roman...

Zéro est en effet l'adaptation de Non Ho Mai Avuto La Mia Età (Je n’ai jamais eu mon âge), un roman de l'écrivain italien d'origine angolaise Antonio Dikele Distefano. La série est créée par Roberto Marchionni, un scénariste également dessinateur sous le pseudonyme de Menotti. Il est connu pour avoir écrit le scénario du long-métrage On l'appelle Jeeg Robot.

Zéro (Giuseppe Dave Seke) - Zéro ©Netflix

Quant au héros de la série, il est incarné par le débutant Giuseppe Dave Seke qui a la lourde tache de tenir le show sur ses épaules. Il n'est tout de même pas tout seul à se faire une place dans ce casting qui fait honneur à la jeunesse et aux débuts prometteurs. Ce sera en effet également les premiers pas à l'écran de Richard Dylan Magon, Daniela Scattolin et Madior Fall. Ces petits jeunes sont entourés de quelques acteurs à la carrière déjà conséquente. On pense notamment à Frank Crudele que l'on a aperçu dans Boardwalk Empire ou Beatrice Grannò que l'on a déjà découverte dans la série Doc.

Le sujet des "ados super-héros" fait partie du fond de commerce des séries Netflix et ce qui a fait sa réputation et son succès. On pense notamment à Stranger Things, Ragnarok et autres séries avec des sorcières comme Destin : la saga Winx. Ce qui différencie Zéro de celles citées à l'instant, c'est son fort message social, presque politique, qui va au-delà de la simple métaphore "puberté = super pouvoir". Les jeunes se battent pour sauver leur quartier pauvre que l'on préfère raser que sauver. Tout un symbole d'une économie pour qui les plus démunis sont invisibles.

La première saison de Zéro est disponible en streaming sur Netflix.