Zoey et son incroyable Playlist : la série avec Jane Levy est annulée

Série absolument charmante et qui met de bonne humeur, "Zoey et son incroyable Playlist" va malheureusement s'arrêter après deux saisons. Une décision difficile à comprendre pour le public et l'interprète principale Jane Levy.

Zoey et son incroyable Playlist, la série qui fait du bien

Début 2020, la pandémie de Covid-19 n'en était qu'à ses débuts. Les mois qui suivirent furent particulièrement compliqués pour tous. Néanmoins, dans la morosité ambiante, un petit rayon de soleil voyait le jour. Zoey et son incroyable Playlist était LA série parfaite à cette période. Un show coloré et musical, touchant et drôle. Dedans, on y suit Zoey (Jane Levy), une codeuse loin d'être la plus sociable. Un jour, alors qu'elle passe un examen médical, un tremblement de terre dérègle la machine dans laquelle elle se trouve. Après cela, les sentiments des personnes autour d'elle vont lui être représentés par des numéros musicaux.

Le pitch est original, surprenant, mais donne lieu à un très beau moment. Surtout, il est toujours plaisant de voir des numéros musicaux maîtrisés avec une pointe d'humour.

Terminé pour Zoey

La première saison avait bien trouvé son public. Au Etats-Unis, NBC avait décidé de renouveler le programme pour une saison 2. En France, Warner TV s'était chargé de la diffusion. Sans être le hit le plus populaire du moment, Zoey et son incroyable Playlist commençait donc à monter en puissance. Malheureusement, NBC a décidé de ne pas donner suite à la série. Une décision qui peut surprendre les spectateurs, mais également les interprètes concernés.

C'est le cas de Jane Levy qui s'est montrée particulièrement déçue par cette décision. Interrogée par Vanity Fair (via Deadline), la comédienne a donné son opinion. Pour elle, il s'agit tout simplement "d'une mauvaise décision". Car, en ce moment, s'il y a bien quelque chose dont les gens ont besoin, c'est un show "sur l'amour" plutôt qu'un énième programme criminel.

Je suis désolé, mais je dois le dire. En regardant la programmation de NBC je me dis : D'accord, nous pouvons regarder encore plein d'émissions criminels avec des armes à feu. Notre série parle d'amour. C'est vraiment dommage de retirer ça de l'antenne. J'ai l'impression que ce n'est pas le bon choix.

Zoey et son incroyable Playlist ©NBC

Une déception d'autant plus grande que l'actrice explique avoir eu la certitude d'un renouvellement, avant d'apprendre la mauvaise nouvelle quelques jours plus tard. Néanmoins, il reste un maigre espoir puisque la production de la série (Lionsgate Television et Universal Television) cherche désormais un point de chute. Une autre chaîne ou un service de streaming pourrait envisager de relancer Zoey et son incroyable Playlist. On se souvient que Netflix a donné une seconde vie à Lucifer.

En attendant de meilleures nouvelles, on vous invite à regarder Zoey et son incroyable Playlist saison 2, actuellement en diffusion sur Warner TV.