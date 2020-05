Zoey et son incroyable Playlist : la série musicale à suivre sur Warner TV

Découvrez à partir du 19 mai sur Warner TV la série "Zoey et son incroyable Playlist", une comédie dans laquelle Jane Levy voit soudain le monde autour d'elle exprimer ses sentiments à travers des numéros musicaux.

Après une diffusion sur NBC aux Etats-Unis, Zoey et son incroyable Playlist arrive enfin en France sur Warner TV. Créée par Austin Winsberg, la série suit la jeune Zoey, une codeuse assez asociale qui, après avoir effectué un scanner perturbé par une secousse sismique, se retrouve un brin changée. En effet, elle qui n'y connaissait pas grand chose en musique, voit désormais les gens autour d'elle exprimer leurs pensées et sentiments à travers des numéros musicaux et en reprenant des morceaux célèbres. Zoey va donc bien malgré elle devoir s'intéresser aux gens autour d'elle et se découvrira une capacité d'empathie étonnante.

Une série lumineuse et musicale !

On retrouve dans Zoey et son incroyable Playlist un joli casting, avec en tête d'affiche la pétillante Jane Levy. Cette dernière se retrouve donc dans une série bien plus joyeuse que les précédents films qui ont pu la révéler (Evil Dead et Don't Breathe). A ses côtés, on retrouve un habitué des numéros musicaux avec Skylar Astin (Pitch Perfect), qui interprète le meilleur ami de Zoey. Ensemble, ils forment un duo absolument irrésistible. Enfin, les présences de Peter Gallagher, Mary Steenburgen et Lauren Graham viennent ponctuer une distribution de qualité.

Dès lors, avec son concept original et son casting si sympathique, Zoey et son incroyable Playlist est une série absolument feel good. Si on pouvait s'attendre en premier lieu à une comédie romantique classique, ponctuée par des passages musicaux, elle se révèle en réalité bien plus profonde. En effet, de nombreux thèmes sont abordés, comme le deuil, le rapport à la maladie, les difficultés à communiquer avec sa famille ou son/sa partenaire, sans oublier la pression professionnelle et les relations amoureuses. Tout un tas de sujets qui concernent Zoey ou son entourage, mais qui la toucheront inévitablement.

Bref, Zoey et son incroyable Playlist est une série atypique qu'on vous recommande chaudement.

A découvrir à partir du 19 mai en exclusivité sur Warner TV. Découvrez ici la bande-annonce.