Zootopie : bientôt une série pour Disney+ avec le retour de certains personnages cultes

Le film "Zootopie" aura bientôt droit à une suite, et ce sera sous la forme d'une série télé destinée à Disney+. Elle sera à découvrir en 2022.

Zootopie : venez comme vous êtes !

Zootopie est un long-métrage d'animation sorti en 2016, réalisé par Jared Bush, Byron Howard, et Rich Moore. L'histoire se déroule à Zootopia, une ville habitée uniquement par des animaux ! Loin de leurs habitats naturels plutôt tournés habituellement vers les forêts et les plaines, ici la cité ressemble étrangement à celles dans lesquelles nous vivons, nous les humains. On y trouve des quartiers chics comme Sahara Square, et d’autres bien moins fréquentables comme l'inhospitalier Tundratown. D'autres quartiers, comme le minuscule Little Rodentia, sont peuplés d'habitants à la taille adaptée.

Zootopie ©Walt Disney Animation Studios

La beauté de Zootopia, c'est que tous les animaux vivent ensemble sans que la loi du plus fort ne prévale. Ce qui ne veut pas dire que les lois n'existent pas, et c'est l'envie de les faire respecter qui a poussé Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) à rentrer dans la police. Hélas pour elle, s'imposer dans ce monde de gros durs n'est pas simple quand on est une petite lapine. Bien qu'armée des meilleures intentions, la pauvre débutante fait une erreur qui manque de la faire virer de son poste. Pour redorer son badge, Judy décide de résoudre une enquête compliquée en seulement 48h. Elle devra néanmoins, contre son grès, s'associer pour y arriver à Nick Wilde (Jason Bateman), un renard baratineur et maître dans l'art de l’arnaque.

Zootopia possède un casting de voix assez incroyable puisqu'Idris Elba, Jenny Slate, Nate Torrence, Bonnie Hunt, Don Lake, Tommy Chong, J.K. Simmons, Octavia Spencer, Alan Tudyk, Shakira, et Kristen Bell s'occupent de doubler les animaux rigolos.



Le film est très drôle, plein de jeux de mots hilarants reprenant des termes animaliers, et caricature à merveille les mauvais côtés des humains sous le couvert de visages d'animaux. Si Zootopia est complétement fou, son succès au box-office le fut tout autant. Il a en effet rapporté plus d'un milliard de dollars dans le monde lors de sa sortie. En France, ce sont plus de 4,5 millions de personnes qui se bousculent pour le découvrir en salle ! Devant une telle cote d'amour, on pensait rapidement en découvrir une suite. Loupé ! Ce sera sur nos petits écrans que nous repartirons dans cet univers un peu allumé !

On change de format

Cette semaine, c'était un peu la fête chez Disney. On a eu droit à des annonces dans tous les sens, que ce soit dans les univers Star Wars, Marvel, Pixar et tout ce qui touche de près ou de loin à la tentaculaire société américaine. Dans les séries destinées à Disney+, nous avons découvert que des shows adaptés de La Princesse et la grenouille, Cars, Vaiana et même Les nouveaux héros étaient en préparation. La surprise, c'est qu'une série adaptée du film Zootopie fait également partie du lot ! Et nous y retrouverons des personnages présents dans le long-métrage.

Zootopie ©Walt Disney Animation Studios

Sont déjà confirmés les retours de Nick Wilde, Judy Hopps, mais aussi du génial Flash, le paresseux le plus lent de l'univers. On sait que tout ce petit monde continuera ses aventures dans la cité-monde, mais c'est à peu près tout ce que l'on a appris sur cette série animée à venir. On en connait tout de même le nom et son logo : Zootopia+ !

Zootopie ©Walt Disney Animation Studios

La série sera disponible en 2022 sur Disney+. Le film Zootopie y est lui toujours disponible en streaming.