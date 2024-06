Jean Dujardin se dévoile en Zorro dans la première bande-annonce de la série événement

Paramount+ a dévoilé la première bande-annonce de "Zorro", la série portée par Jean Dujardin, qui arrivera prochainement sur Paramount+ et France Télévision.

Le Zorro de Jean Dujardin se montre enfin

Annoncée en 2022, la série Zorro avec Jean Dujardin commençait à se faire attendre. Même si le projet était assez inattendu, une fois lancé, il est apparu comme une évidence. Car on se souvient que l'acteur français avait déjà incarné Don Diego de la Vega le temps d'un épisode de la saison 2 de Platane. Même c'est fois, l'ambition est autre avec cette création de Benjamin Charbit (Sous Contrôle) et Noé Debré (Parlement), qui ont co-écrit le show avec Emmanuel Poulain-Arnaud. Peu d'éléments avaient été révélés jusqu'à présent, si ce n'est notamment un synopsis qui annonçait que, dans la série, le héros masqué reviendra aux affaires après une pause de 20 ans !

C'est donc un Zorro "vieillissant", qui pensait avoir mis de côté son rôle de justicier au profit d'un poste de maire de Los Angeles, qu'on découvrira ici. L'histoire se déroulera en 1821 et verra Don Diego de la Vega tenter de concilier sa double identité de Zorro et de maire, et de ne pas mettre trop à mal son mariage avec Gabriella, qui évidemment ne sait rien de son secret...

Une première bande-annonce encourageante

Portée également par Audrey Dana, Salvatore Ficarra, André Dussollier, Eric Elmosnino et Grégory Gadebois, la série Zorro se montre enfin de manière concrète avec un premier teaser (vidéo en une d'article) mis en ligne par Paramount+. On découvre ainsi le ton du programme, qui mêlera action et comédie, sans pour autant basculer dans la parodie. Un équilibre délicat que les scénaristes semblent avoir trouvé. Visuellement, ces images sont aussi convaincantes, avec des décors qui ne font pas cheap et un Jean Dujardin qui apparaît très à l'aise dans le costume de Zorro - enfin, malgré les grincements de ses bottes.

Si cette première bande-annonce est plutôt engageante, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir Zorro sur nos écrans. Composée de 8 épisodes de 40 minutes, la saison 1 sera diffusée d'abord sur Paramount+ à partir du 6 septembre. Par la suite, le show sera proposé par France Télévision.*