Synopsis, date, casting, images : des nouvelles de Zorro avec Jean Dujardin

La prochaine série "Zorro" avec Jean Dujardin se précise. Un communiqué de presse a dévoilé une nouvelle image ainsi qu'un synopsis, et a donné des détails importants sur la diffusion à venir.

Zorro : une image et un synopsis pour la série avec Jean Dujardin

En octobre 2022, à la surprise générale, on apprenait qu'une nouvelle série Zorro avec Jean Dujardin était en préparation. Une information surprenante et amusante quand on sait que l'acteur avec déjà incarné le personnage de manière parodique dans la saison 2 de Platane. Mais cette fois, il ne s'agira pas d'une comédie. Et cette production française compte donc remettre à l'honneur le fameux Diego de la Vega. Une mission qui a été confiée à Benjamin Charbit (Sous Contrôle) et Noé Debré (Parlement), les deux créateurs de cette série, co-scénaristes avec Emmanuel Poulain-Arnaud.

À part cela, les informations autour du show étaient encore minimes jusqu'à présent. Mais un communiqué de presse donne enfin de nouveaux détails sur Zorro, avec notamment un synopsis, et une image du héros à cheval (voir ci-dessous).

En 1821, Don Diego de la Vega devient maire de sa bien-aimée ville de Los Angeles qu’il compte bien faire prospérer. Cependant, la municipalité est confrontée à des problèmes financiers du fait de l'avidité d'un homme d'affaires local, Don Emmanuel, face auquel les pouvoirs du maire s’avèrent insuffisants pour combattre l’injustice. Diego n'a pas fait appel à son double Zorro depuis 20 ans. Mais au nom de l’intérêt général, il n'a plus d'autre choix que de ressortir son masque et son épée. Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de maire, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret. Diego pourra-t-il sauver son mariage et sa santé mentale au milieu du chaos ?

Jean Dujardin - Zorro ©Marcel Hartmann - Paramount + - FTV - Le Collectif 64 - Bien Sûr Productions

Où et quand voir Zorro ?

C'est donc un Zorro assez âgé qu'on découvrira dans la série puisque le personnage reprendra du service après 20 ans d'inactivité. À ses côtés, on retrouvera Audrey Dana, Salvatore Ficarra, André Dussollier, Eric Elmosnino et Grégory Gadebois. Composée de 8 épisodes de 40 minutes, la série a été réalisée par Jean-Baptiste Saurel (Parallèles) et Emilie Noblet (Bis Repetita). Enfin, une surprise vient du mode de diffusion de show, puisqu'il sera d'abord disponible sur Paramount+ (co-producteur), avant d'être diffusé sur France Télévisions. La plateforme de streaming s'est implantée récemment en France. Cette première fenêtre de diffusion devrait donc lui être bénéfique pour attirer des abonnés supplémentaires.

Il faudra par contre encore patienter avant de pouvoir découvrir Zorro. La date de sortie n'a pas encore été annoncée. Mais le communiqué de presse confirme que la série sera lancée d'ici la fin de l'année 2024.