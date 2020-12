Zorro : Robert Rodriguez prépare une nouvelle série

Vous le connaissez tous, celui qui signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Le cavalier masqué vêtu de noir va obtenir une nouvelle déclinaison sur le petit écran avec une série écrite par Robert Rodriguez. Mais un gros changement promet de la nouveauté.

Zorro, un personnage culte

Nous n'avons plus vu Zorro sur nos écrans depuis un sacré moment. À la télévision comme au cinéma, le héros inventé par Johnston McCulley s'est fait assez discret, en attendant qu'une nouvelle adaptation viennent dépoussiérer le mythe. On se souvient du film La Légende de Zorro réalisé par Martin Campbell, avec Antonio Banderas derrière le masque et Catherine Zeta-Jones pour lui donner la réplique. Un spectacle correct, avec sa dose d'action et deux acteurs charismatiques. On se souvient, aussi, de la série Les Nouvelles aventures de Zorro qui a encore le droit régulièrement à des rediffusions.

Zorro a moins la cote dernièrement, mais il en était autrement il y a des décennies. Des dizaines de films ont été faits des années 1920 jusqu'aux années 1980. Et que dire de tout ce qui a été fait en version papier ? C'est d'ailleurs sous cette forme que Zorro a pris vie. Doit-on présenter ce personnage mythique ? Rapidement, alors, parce qu'on l'a tous connu un jour dans notre vie. Sous le costume se cache Don Diego de la Vega, un homme qui veut faire régner la loi. Son histoire se passe en Californie, une région où il y a fort à faire entre les traditionnels brigands mais aussi les militaires. Secondé par le célèbre Bernardo, il fait tout son possible pour que la justice soit reine.

La Légende de Zorro ©Gaumont Columbia Tristar Films

Zorro se transforme en femme

Préparez-vous à entendre reparler de Zorro très prochainement. Deadline annonce qu'une nouvelle série est en préparation du côté de chez NBC. La chaîne travaille avec Robert Rodriguez sur un projet télévisuel qui veut offrir un traitement moderne au personnage. Il trouve enfin le moyen de se confronter au mythe, lui qui a été pressenti un temps pour s'occuper du film Le Masque de Zorro. S'il n'est plus aussi explosif qu'à ses débuts (C'est nous les héros à venir sur Netflix laisse craindre le pire), il préserve une certaine légitimité. Son travail sur la série se fera en famille, avec sa sœur Rebecca à l'écriture. Cette dernière va également s'occuper de la mise en scène. À la production, le duo sera assisté par Sofía Vergara. Autant dire que si le rôle principal n'a pas trouvé preneur, elle pourrait être idéale dedans. Parce que la très grosse surprise est que le personnage sera cette fois une femme. Une intention déjà évoquée l'année dernière, qui se concrétise.

Le changement de sexe pour des figures cultes est une pratique devenue courante depuis des années afin d'aller chercher d'autres problématiques et thématiques. L'idée sonne parfois comme un cache-misère qui n'apporte rien d'intéressant, on attendra d'en savoir plus sur cette Zorro pour émettre un jugement. Le média avance quelques informations sur le scénario en dévoilant que l'héroïne s'appellera Sola Dominguez dans le civil, une artiste underground qui se bat pour des causes sociales. Différentes organisations criminelles vont essayer de s'en prendre à elle dans son combat de tous les jours. Quoi qu'il en soit, Zorro n'a jamais été incarné par une femme. Rien que cette révolution sera assez intrigante pour qu'on veuille voir de quoi il en retourne. Si en plus la série arrive à embrasser quelques problématiques actuelles (le racisme, par exemple ?), il peut y avoir des choses à en retenir à l'arrivée.