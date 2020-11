À bout de souffle : le chef-d'oeuvre de Godard en Édition Collector Blu-ray 4K Ultra HD à la Fnac

Il y a 60 ans, Jean-Luc Godard marquait l'histoire du cinéma avec "À bout de souffle", un des premiers films de la Nouvelle Vague et chef-d'oeuvre inoubliable du cinéma français. Pour les amoureux du cinéaste et pour ceux qui souhaiteraient le découvrir, la Fnac propose le film dans un beau coffre Édition Collector Blu-ray 4K Ultra HD.

Quand on parle du grand cinéma français, la Nouvelle Vague y a une très bonne place. Godard, Rivette, Chabrol, Resnais et Truffaut, pour ne citer qu'eux, réalisent entre la fin des années 50 et celles des années 60 leurs premiers films, dont la plupart marquent le cinéma par leur innovation formelle et une écriture décomplexée. Au premier rang de ces films majeurs, on trouve À bout de souffle de Jean-Luc Godard, chef-d'oeuvre de 1960 avec Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg. Pour l'année de ses 60 ans, la Fnac le propose dans une belle Édition Collector Blu-ray 4K Ultra HD, au prix de 49,99€ et en précommande avec une livraison prévue à partir du 4 novembre.

À bout de souffle, un film mythique

Film ancré de toutes parts dans son époque, l'oeuvre de Jean-Luc Godard peint les aspirations d'une génération où se perçoivent déjà les idées révolutionnaires qui s'affirmeront dans la décennie des sixties.

Une petite frappe, Michel Poiccard, poursuivi par des motards après le vol d'une voiture, tire sur l'un d'entre eux et s'enfuit. Il retrouve à Paris son amie américaine et réussit à redevenir son amant. Il la convainc de l'accompagner en Italie. Mais la police découvre l'identité du meurtrier et le traque...

Sur ce scénario, Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg délivrent des interprétations formidables, inoubliables, avec des dialogues et des séquences devenues cultes. Pour rendre hommage à À bout de souffle, manifeste éclatant d'un cinéma différent et d'une génération libérée, la Fnac propose donc un coffret avec le film en Blu-ray et Blu-ray 4K Ultra HD, mais qui inclut aussi le vinyle 33 tours de la bande-originale du film, un livre de 40 pages revenant sur la genèse du film rédigé par Guillemette Odicino, un poster de la nouvelle affiche et cinq cartes postales. Cerise sur le gâteau, plusieurs bonus vidéo pour découvrir en profondeur la production du film et sa postérité !

