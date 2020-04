À couteaux tirés : le Steelbook Édition Limitée Blu-ray 4K Ultra HD en commande à la Fnac

"À couteaux tirés" de Rian Johnson, sorti fin novembre 2019, arrive dans nos salons ! Thriller aux ressorts ingénieux, joué par des acteurs brillants, il est le parfait compagnon d'une soirée d'enquête policière. Il est disponible en commande à la Fnac en Steelbook Édition Limitée Blu-ray 4K Ultra HD.

À couteaux tirés a été une des plus belles surprises de 2019, remportant un très grand succès commercial et critique, avec près de 300 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Une performance d'autant plus belle que le film a su exister entre les blockbusters Disney et les nouveaux films de célèbres franchises, et s'en est démarqué avec un casting exceptionnel s'en donnant à coeur joie dans cette enquête policière pleine de rebondissements. Il est actuellement disponible en commande à la Fnac, notamment dans une jolie version Steelbook Édition Limitée Blu-ray 4K Ultra HD, au prix de 29,99€.

À couteaux tirés : un Cluedo mémorable avec Daniel Craig

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute...

Rian Johnson réalise ce film étonnant, d'autant plus que le réalisateur sort de la direction de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi. Il dirige un casting comme on en voit peu : Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon et Christopher Plummer, Don Johnson et Toni Collette, Jamie Lee Curtis, Lakeith Stanfield... Sur un scénario digne des polars d'Agatha Christie, on prend plaisir à se laisser prendre à chaque numéro d'acteur, et à se laisser perdre dans le labyrinthe du scénario et de la demeure des Harlan. Une mise en scène soignée, où les décors et les costumes sont aussi à l'honneur, pour image de qualité qu'on pourra particulièrement apprécier avec le Blu-ray 4K Ultra HD du Steelbook Édition Limitée.

Nommé à plusieurs prestigieuses récompenses, dont Meilleur film musical ou comédie aux Golden Globes 2020, À couteaux tirés est le thriller parfait à (re)voir pour les fans de surprises, les détectives en herbe qui aiment les énigmes et les retournements de situations ingénieux.

