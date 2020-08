Bon Plan Fnac : 3 coffrets séries TV au prix de 2 parmi une large sélection

Besoin de repartir en mission avec les agents du "Bureau des légendes ? Ou peut-être, envie de découvrir "l'Amie prodigieuse", série adaptée du best-seller d'Elena Ferrante ? Dans tous les cas, la Fnac régale en proposant l'acquisition de 3 coffrets de séries TV au prix de 2, DVD et Blu-ray confondus pour autant de nouveautés que de classiques !

L'été continue à la Fnac, avec des offres promotionnelles parfaites pour fuir la chaleur et rester à l'ombre, bien installés devant sa série préférée. C'est en effet ce que propose la Fnac avec une offre séduisante : pour l'achat de deux coffrets séries TV, le troisième est offert ! A-t-on un large choix ? Bien évidemment, avec une sélection rassemblant pas moins de 261 titres. Et on y trouve de tout ! Pour ceux qui aiment, par exemple, les drames relatifs à l'actualité ou l'histoire et mis en scènes avec brio, on s'orientera vers le coffret DVD de la mini-série Chernobyl, véritable sensation de l'année 2019, au prix de 20€. On pourra y adjoindre la saison 4 de la grande série française Le Bureau des légendes, au prix de 25€. Ne reste ainsi plus qu'à choisir un troisième coffret, et le coffret le moins cher des trois sélectionnés est donc offert.

En DVD ou Blu-ray, l'été Fnac aux couleurs des séries TV

Si la sélection de séries TV concernées par l'offre inclut une majorité de DVD, il y a aussi des coffrets Blu-ray disponibles, pour une qualité d'image optimale. Et la disponibilité de ce format est idéale pour se replonger dans des séries à très grand spectacle comme Game of Thrones, dont la saison 7 est disponible en Édition Limitée Spéciale Fnac Blu-ray. Une édition à 30€ qui offre en plus des disques Blu-ray des bonus inédits et un contenu exclusif.

Il y a donc de quoi satisfaire sa curiosité, et dénicher des coffrets attractifs à composer de la meilleure manière entre les classiques comme Game of Thrones, Doctor Who, ou encore la série comique culte Kaamelott, et des nouveautés telles que Years and Years, série dramatique jouant sur le thème de l'effondrement, et la récente série Jack Ryan avec John Krasinski dans le rôle du célèbre agent de la CIA. Les coffrets séries TV concernés par l'offre sont tous disponibles en ligne et en magasin, et rappelons enfin que pour une commande en ligne le DVD de Django Unchained est aussi offert !

