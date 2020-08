Bon plan Fnac : un choix de 3 Blu-ray pour 30€ parmi une grande sélection

la Fnac a pensé aux amateurs de cinéma et de belles images avec une offre séduisante : 3 Blu-ray pour 30€. Des films de Tarantino, de Scorsese, des succès récents de Disney mais aussi des films français, dans tous les genres et pour tous les publics !

Avec une reprise très timide de la fréquentation des salles de cinéma, les amateurs de films doivent trouver des solutions pour vivre leur passion. Et à défaut de pouvoir découvrir des productions inédites, on peut se tourner vers des grands films déjà sortis, à découvrir ou à revoir. Et c'est à la Fnac qu'on pourra satisfaire ses désirs, avec actuellement une offre très intéressante concernant une large sélection de Blu-ray, dans laquelle on peut en sélectionner 3 pour 30€.

Le Roi Lion, Top Gun, Gladiator en Blu-ray... Faites votre choix !

Tous les goûts et différents genres sont représentés dans cette sélection comportant pas moins de 284 Blu-ray concernés par cette promotion. Vendus seuls à 15€, cette offre permet donc d'en acheter 3 au prix de 2. N'allons pas croire que la Fnac proposerait des films obscurs ou impopulaires, puisqu'on trouve dans cette sélection des monuments du 7ème art. À commencer par des films comme Les Évadés de Frank Darabont, chef-d'oeuvre de 1994 avec Morgan Freeman et Tim Robbins, ou encore l'immense péplum de Ridley Scott : Gladiator. On y trouvera aussi le cultissime Top Gun de Tony Scott, ou encore le dernier film de Brian De Palma, Domino.

Le cinéma français n'est pas en reste, avec par exemple le Blu-ray exclusif Fnac de Les Choses de la vie de Claude Sautet, interprété par l'immense et regretté Michel Piccoli, mais aussi le tout récent Alice et le Maire avec Fabrice Lucchini et qui a valu à son actrice principale Anaïs Demoustier le César 2020 de la meilleure actrice. Pour compléter cette sélection de films français, on peut y ajouter Les Frères Sisters de Jacques Audiard, son western avec Joaquin Phoenix et John C. Reilly.

Disponible en ligne et en magasin, cette promotion permet aussi pour une commande en ligne d'obtenir gratuitement le DVD de Django Unchained !

Entre des chefs-d'oeuvre de maîtres du cinéma, des comédies romantiques et des films d'action récents qui s'adressent à un public familial comme à des publics exigeants, il y a largement de quoi remplir sa collection de Blu-ray grâce à cette promotion qu'on vous invite à étudier en cliquant ci-dessous !

J'EN PROFITE