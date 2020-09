Bons plans Fnac : pour 2 Blu-ray ou DVD achetés un 3ème offert ! Premier arrivé premier servi !

Classiques américains et français, succès récents de Disney et des séries à binge-watcher : les Bons plans de la Fnac proposent d'acquérir 3 DVD ou Blu-ray au prix de 2, dans un vaste choix de films et de séries.

L'industrie du cinéma, ses tournages et ses sorties, reprennent peu à peu des couleurs dans une situation encore compliquée par la crise pandémique. Heureusement, pour revoir des films ou découvrir ceux qu'on aurait pu rater ces derniers temps, la Fnac propose des bons plans sur des sorties DVD et Blu-ray de films et de séries. Sur une vaste sélection de titres, plus de 1300, on peut ainsi bénéficier d'un troisième DVD ou Blu-ray offert pour l'achat de deux !

De La Grande Vadrouille à Game of Thrones, en passant par Joker

On s'y perdrait presque, tant la sélection donne le vertige. Et les indécis pourraient avoir quelques maux de tête devant un choix si large et varié. D'humeur hollywoodienne et nostalgique, on peut se composer une charmante trilogie avec Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino, Green Book de Peter Farrelly, et Le Mans 66 de James Mangold, trois films de très grande facture qui évoquent le récent passé américain, ses mythes et ses démons, sa beauté et sa violence, et qui sont interprétés par les acteurs les plus impressionnants de leur génération. À 15 euros chacun, l'acquisition de ces trois Blu-ray revient donc à 30€ !

Il y en a évidemment pour tous les goûts, aussi bien pour le cinéma que pour les séries. Pour celles-ci, la sélection concernée par l'offre de la Fnac est aussi très large. Côté français, on peut retrouver en Blu-ray ou en DVD la saison 3 de Baron noir, la saison 5 du Bureau des légendes et la saison 7 d'Engrenages, soit une trilogie de créations originales de Canal+ parfaite pour poursuivre l'exploration des arcanes des différents pouvoirs français, celui de la politique, du renseignement et de la police, pour le prix de 50€ - au lieu de 75€.

Ces combinaisons sont évidemment libres, et chacun pourra à loisir choisir ses 3 DVD ou Blu-ray, des formats qui peuvent aussi être combinées entre eux, pour compléter une série dans sa totalité, s'offrir des remakes live action de Disney, remplir sa DVDthèque de classiques ou s'offrir les succès les plus récents : tout est permis avec les bons plans de la Fnac !

J'EN PROFITE