Coffret Alejandro Jodorowsky : 4 films du légendaire créateur en Exclusivité Fnac Blu-ray

La Fnac a décidé de faire plaisir aux cinéphiles avec un très joli coffret consacré à Alejandro Jodorowski, réunissant ses trois premiers films de fiction et un documentaire sorti en 2019. Disponible dès maintenant en précommande en ligne et en magasin, c'est l'occasion de découvrir un cinéaste fascinant à l'influence inégalée.

À 91 ans, que n'a pas encore fait l'artiste chilien Alejandro Jodorowsky ? Poète, philosophe, écrivain et acteur, compositeur et réalisateur, bédéaste, il est titulaire d'une oeuvre monumentale, étendue dans plusieurs domaines artistiques et dont l'influence est incontestable. En tant que cinéaste, on lui doit une dizaine de films, dans lesquels il est souvent aussi acteur. Dans ces films, on trouve des réalisations majeures comme La Montagne sacrée ou encore La Danza de la Realidad. Des créations personnelles à l'esthétique unique qui mêle réalité et rêverie, nées dans les anées 60 et 70, et dont on peut retrouver une partie dans un coffret édition exclusive Fnac de quatre films en Blu-ray, au prix de 69,99€.

Aux sources de la filmographie fascinante d'Alejandro Jodorowsky

Le coffret propose les trois premiers longs-métrages de fiction d'Alejandro Jodorowsky : Fando et Lis (1968), El Topo (1970), La Montagne sacrée (1973). Il se complète de son film documentaire Psychomagie, un art pour guérir, sorti en 2019. Autant d'oeuvres qui permettent de découvrir la naissance d'un cinéaste culte et unique en son genre, celui-même à l'origine du phénomène culturel Dune puisqu'il devait, en 1975, adapter le roman de Frank Herbert au cinéma. Un projet monumental finalement avorté qui aura aussi eu une influence directe sur la création de Star Wars et d'Alien, et dont l'ombre pèse lourdement sur le film réalisé - et renié - par David Lynch en 1984. Il est un créateur iconoclaste à l'univers inimitable, et le format Blu-ray du coffret permet d'apprécier dans ses plus petits détails toute la qualité visuelle de son travail.

En plus de ces quatre réalisations, le coffret contient des bonus avec entre autres : six cartes postales de collection, une affiche dépliante recto-verso, des bandes-annonces et des galeries de photos, les commentaires audio des films par Alejandro Jodorowsky, des nouvelles restaurations en 4K, etc. Disponible dès maintenant en précommande en ligne et en magasin, on pourra mettre la main dessus à partir du 9 septembre, pour trôner au plus beau rayonnage des bluraythèques !

