CyberGhost VPN : une offre à saisir pour accéder à ses programmes préférés en toute sécurité

À l'occasion du Black Friday, CyberGhost propose son abonnement VPN à un tout petit prix et pendant 3 ans. L'occasion rêvée pour se garantir une navigation et un streaming optimisé à pleine vitesse et en toute sécurité.

En 2020, pas simple de suivre le train frénétique des avancées technologiques en matière de communication et la multiplication d'offres de services en ligne. Que ce soit pour le streaming ou le gaming, nous sommes de plus en plus à voyager sur ce réseau mondial, et comme tout voyage, cela se fait à nos risques et périls. Pour s'en prémunir et profiter pleinement de ce que nous offre Internet, l'entreprise CyberGhost propose une offre VPN particulièrement séduisante pour le Black Friday, avec plus de 6 100 serveurs dans plus de 90 pays.

Une offre pour naviguer et streamer en toute sécurité

Le service de VPN CyberGhost - VPN pour Virtual Private Network -, fort de ses quinze années d'expertise dans le domaine de la protection de données, propose ainsi de pouvoir naviguer, que ce soit pour du streaming ou d'autres besoins, avec une confidentialité optimale. Avec des serveurs dédiés à l'optimisation de certaines pratiques (protection de l'anonymat, streaming et torrenting), et un abonnement couvrant jusqu'à sept appareils, l'offre exceptionnelle Black Friday de CyberGhost VPN permet de naviguer l'esprit serein pour la toute petite somme de 2€ par mois pendant 3 ans et 3 mois. Soit une remise de 83% par rapport à l'offre classique, qui propose l'abonnement mensuel à 11,99 €/mois ou l'annuel à 3,75 €/mois !

Pour ceux qui ne voudraient donc pas que chaque visite de site ne se transforme en une traque de son parcours et une récupération de ses données personnelles à des fins commerciales ou autres, le CyberGhost VPN offre ainsi une protection très efficace.

Cyberghost VPN : un maximum de bande passante pour le streaming

Cette même offre propose un avantage technique non négligeable. À côté de la connexion Internet de chaque foyer et de sa propre performance, il y a aussi la capacité des serveurs dont la puissance peut ne pas suffire si plusieurs appareils streament en même temps, que ce soit pour le gaming ou le streaming vidéo. Avec des serveurs dédiés au streaming media, l'offre VPN de CyberGhost assure ainsi une rapidité à toute épreuve, ainsi qu'un trafic et une bande passante illimités.

En voyage ? Pas de problème

Un problème récurrent que rencontrent les voyageurs, que ce soit dans un cadre professionnel ou privé, est l'impossibilité de consulter certains sites ou programmes accessibles en France, sous le coup de restrictions géographiques ailleurs dans le monde. Il est par exemple très difficile, voire impossible d'accéder aux plateformes de replay des chaînes télévisées françaises si l'on se trouve à l'étranger.

C'est un cas de figure problématique auquel le VPN CyberGhost apporte une solution. Avec ce service, on peut suivre la diffusion de sa série préférée même si l'on se trouve hors d'un territoire qui la diffuse. Dans la mesure où plusieurs de ces services de replay et de VOD sont payants, le VPN permet ici la continuité d'un visionnage et la mise à disponibilité des catalogues des services proposant films et séries auxquels on est abonné et habitué.

Enfin, l'abonnement CyberGhost VPN offre une assistance 24/7 en direct ou par e-mail, pour un suivi personnalisé en plusieurs langues (français compris). Toutes les offres sont assorties d'une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours dès la souscription. Les utilisateurs bénéficient entre autres de milliers de serveurs et d'applications compatibles avec les principaux navigateurs, systèmes d'exploitation, le tout avec une sécurité de classe militaire, soit le niveau le plus élevé. Tout ce qu'il faut pour passer Noël au chaud et en sécurité sur la toile !