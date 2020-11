Deux chefs-d'oeuvre de Chris Marker réunis dans un DVD à la FNAC

La mémoire de Chris Marker est toujours vivante, et le cinéaste et ses oeuvres restent une inspiration pour les professionnels du cinéma et le public. La Fnac le met à l'honneur dans un DVD qui rassemble deux de ses chefs-d'oeuvre : "La Jetée" et "Sans Soleil".

Qui était Chris Marker ? On a beau connaître l'homme et son travail, ils garderont toujours un halo de mystère, comme une apparence qui ouvrirait sans cesse sur une infinité de sensations et d'interprétations. Né et mort un 29 juillet, en 1921 et en 2012, celui qui aura été poète, producteur, éditeur, illustrateur et écrivain, philosophe et réalisateur laisse une oeuvre impressionnante dont les travaux les plus connus sont ses films majeurs, au premier rang desquels La Jetée et Sans soleil, qu'on peut retrouver en DVD à la Fnac au prix de 27,99€.

Le court-métrage de SF et le grand documentaire de Chris Marker

La Jetée est un court-métrage, ou plutôt un "photo-roman" de 28 minutes, composé de photographies en noir et blanc à l'exception d'un seul plan filmé, et accompagné d'une voix-off. Essai cinématographique inspiré de Sueurs froides d'Hitchcock mais qui s'inscrit dans la science-fiction, La Jetée est considéré comme un chef-d'oeuvre par une majorité de critiques et de réalisateurs. Ce court film de Chris Marker est d'ailleurs l'inspiration directe du film de Terry Gilliam L'Armée des douze singes, sorti en 1995 avec Brad Pitt et Bruce Willis. Film à voir absolument, il est donc la première perle de ce DVD, accompagné de Sans Soleil.

Moins expérimental, le documentaire Sans soleil sorti en 1983 est lui aussi un nouvel essai cinématographique, construit autour d'un cameraman fictif, Sandor Krasna, et d'une multitude de sujets : l'histoire et la politique, les religions, la géographie et la sociologie s'y croisent pour s'immerger dans diverses cultures du monde.

Ces deux films, La Jetée et Sans soleil, explorent une des obsessions majeures de Chris Marker : la mémoire. Et pour la rendre vivante, le cinéaste construit dans ces deux films ce qu'on appelle le "sujet-Marker", un sujet à la fois individuel et collectif qui recompose une mémoire par des images et des sons fragmentaires. Tout aussi célébré que La Jetée, il est son complément parfait pour découvrir l'univers de Chris Marker, et leur visionnage permet de briller dans les soirées cinéphiles. Une opportunité à ne pas manquer !

