Downton Abbey : l’Édition Deluxe Fnac Blu-ray et DVD disponible en précommande

Succès de l’automne 2019, le film « Downton Abbey » est maintenant disponible en précommande à la Fnac, dans une Édition Deluxe proposant ensemble les versions Blu-ray et DVD. Une occasion royale de se plonger dans les intrigues de l’aristocratie anglaise.

Downton Abbey, c’est d’abord une série britannique devenue culte, avec une diffusion originale entre septembre 2010 et décembre 2015, avec 52 épisodes pour 6 saisons. Cette série historique mais fictive met en scène la vie d’une famille aristocratique anglaise, les Crawley, et de leurs domestiques, entre 1912 et 1926. De grands évènements, comme le naufrage du Titanic et la Première Guerre mondiale vont impacter leur vie, pour mêler leur petite histoire à la grande.

En 2019, le film Downton Abbey fait directement suite à la fin de la série, avec la créatrice présente au scénario et le casting central de retour. Il est aujourd’hui disponible en précommande à la Fnac dans une belle Édition Deluxe offrant un combo Blu-ray et DVD.

Les « Upstairs » et « Downstairs » sur grand écran

Le film Downton Abbey aligne les stars de la série comme Maggie Smith et Hugh Bonneville, et un scénario brillant du créateur Jullian Fellowes qui ravit le public. Sorti en France en septembre 2019, avec un budget plutôt serré entre 13 et 20 millions de dollars, il va en rapporter plus de 190 millions au box-office mondial. On peut donc (re)découvrir ce succès populaire et critique dans une version Deluxe qui propose le film en DVD et Blu-ray au prix de 24,99€. L’Édition Deluxe Fnac s’accompagne aussi d’un livret de photos et de recettes de cuisine !

Le film peut aussi être acquis dans une version DVD simple au prix de 19,99€, et une version Blu-ray simple au prix de 22,99€. Le film est disponible en précommande dans ces trois formats avec une livraison prévue au 5 février.

L’occasion parfaite pour les curieux et les fans de la série de se plonger ou revenir dans ces intrigues de château, où la famille Crawley fraye aussi bien avec la famille royale qu’avec les domestiques de Downton Abbey. D’autant plus que selon le producteur du film, Gareth Neame, une suite est sérieusement à l’étude depuis l’automne 2019. Good news, isn’t it ?

