Going My Home : la série de Hirokazu Kore-eda dans un Coffret Exclusivité Fnac DVD

Un grand cinéaste japonais est à la fête du côté de la Fnac, avec la sortie d'une exclusivité : le coffret DVD de la série "Going my home" de Hirokazu Kore-eda. Une exclusivité disponible en précommande au prix de 29,99€, et une livraison prévue à partir du 30 septembre 2020.

En ce début d'automne, la Fnac nous emmène du côté du cinéma asiatique, plus précisément au Japon. Là, on ne compte plus les grands cinéastes, auteurs et interprètes, qui proposent chaque année films, séries, et oeuvres d'animation de tout premier ordre. Parmi ceux-là, Hirokazu Kore-eda fait figure de chef de file d'un cinéma novateur, abordant de grandes fictions refusant le spectaculaire pour offrir une approche quasi documentaire. Réalisateur de quatorze longs-métrages, dont le tout récent La Vérité avec Catherine Deneuve, après avoir obtenu en 2018 la Palme d'or au Festival de Cannes avec Une affaire de famille, il est parmi les plus grands cinéastes de notre temps. Pour découvrir plus encore son travail, la Fnac propose actuellement un coffret DVD de sa série sortie en 2012, Going my home, au prix de 29,99€.

Going my home : une série quotidienne et kitsch sur la famille

Série en dix épisodes, Going my home a été réalisée entre ses deux films I wish, nos voeux secrets (2011) et Tel père, tel fils (2013). Comme dans son oeuvre de cinéma, la thématique familiale et particulièrement filiale - celle du rapport à la figure paternelle - est au centre de la série, portée notamment par les acteurs Hiroshi Abe et Aoi Tatsumi.

Ryota (Hiroshi Abe), publicitaire à l'existence bien réglée, voit sa vie chamboulée le jour où son père Eisuke se retrouve plongé dans le coma suite à un malaise. A l'hôpital, Ryota fait la connaissance d'une femme intrigante, qui semble en savoir beaucoup plus que lui au sujet de son père. Elle lui révèle qu'Eisuke s'est lancé voilà des années à la poursuite d'un secret tapi au coeur de la forêt de Nagano, un secret aux frontières du l'irrationnel...

Cette série familiale est donc à découvrir dans un joli coffret exclusif Fnac, qui inclut un bonus documentaire de 32 mn "Kore-Eda, cinéaste de la famille". Jamais présentée en France, jusqu'à ce mois de septembre 2020, Going my home est l'occasion rêvée de découvrir une série japonaise très particulière, et se plonger un peu plus dans les obsessions et le savoir-faire d'Hirokazu Kore-eda.

J'EN PROFITE