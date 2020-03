Hors Normes : l’Édition Spéciale Fnac Blu-ray et DVD disponible en précommande

Vous avez aimé ? Partagez :

« Hors Normes », le dernier succès d’Olivier Nakache et Éric Toledano, avec Vincent Cassel et Reda Kateb, est maintenant disponible en précommande à la Fnac dans une Édition Spéciale Blu-ray et DVD. Livraison prévue à partir du 4 mars.

Hors Normes est indéniablement un des grands succès français de l’année. Présenté en clôture du Festival de Cannes 2019, le film a de quoi séduire, derrière et devant la caméra. Ce sont en effet deux acteurs très talentueux et populaires qui tiennent les rôles principaux : Vincent Cassel et Reda Kateb. Ils sont dirigés par le prolifique duo composé d’Éric Toledano et Olivier Nakache. Patrons de la comédie dramatique française, après leur immense succès Intouchables en 2011 et la récente et très belle réussite Le Sens de la fête (2017), Hors Normes est leur nouvelle réalisation mêlant humour, émotion et réflexion sur des thématiques sociales. Le film est disponible en précommande à la Fnac, dans une Édition Spéciale Fnac DVD et Blu-ray, chacun au prix de 19,99€.

Hors Normes, un film qui fait du bien

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

La réussite d’Hors Normes, au-delà de sa jolie facture, tient au traitement de son thème : l’autisme. L’histoire et les personnages principaux sont inspirés du travail de deux éducateurs et de leur association respective, Le Silence des Justes et Le Relais Ile de France.

Les réactions ont été partagées, entre ceux qui pensaient que le film renvoyait une mauvaise images des autistes, et ceux qui trouvaient qu’au contraire leur représentation était nécessaire, pour rendre une humanité à ces personnes dont la souffrance est souvent ignorée. Mais le film a le mérite d’aborder franchement ce sujet de société complexe, et fait un beau résultat au box-office français avec plus de 2,1 millions d’entrées.

Que vous fassiez partie de ces spectateurs ou non, vous pouvez donc (re)découvrir Hors Normes, au format DVD ou Blu-ray, dans l’Édition Spéciale Fnac accompagnée d’un DVD supplémentaire contenant plus de 40mn de suppléments exclusifs.

Avec une livraison prévue à partir du 4 mars, Hors Normes est un film à offrir, à soi-même ou à ses proches, pour se plonger dans cette histoire qu’Olivier Nakache et Éric Toledano ont rendue sensible, parfois drôle mais surtout touchante.

