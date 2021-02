James Bond, Lucifer, The Dark Knight... : un choix de coffrets DVD et Blu-ray à la Fnac à - 50%

Envie de remplir votre collection de DVD et Blu-ray ? La Fnac propose une sélection de près de 300 coffrets de films et de séries bénéficiant d'une réduction allant jusqu'à - 50%. Des coffrets James Bond à ceux de la trilogie Matrix, de Takeshi Kitano à l'intégrale Game of Thrones, le choix est large et l'occasion à ne pas manquer.

Bon plan coffrets DVD et Blu-ray à la Fnac

Dans le cas où le cinéma devrait se vivre encore quelque temps uniquement sur canapé, la Fnac propose en ce moment une offre séduisante : une large sélection de coffrets de films, en différents formats. Précision importante, cette large sélection couvre aussi tout un choix de séries, avec une réduction des prix allant jusqu'à - 50% ! L'enseigne sortirait-elle en cette période de soldes ses fonds de tiroirs ? Bien au contraire, on retrouve dans cette sélection les héros et les histoires les plus populaires du moment. De James Bond à Mad Max, en passant par des séries récentes et des classiques, on se penche avec attention sur cette sélection qui rassemble beaucoup de coffrets Éditions Spéciales Fnac de titres immanquables.

Le cinéma et les séries sous toutes leurs coutures

C'est quasiment 300 coffrets qui sont proposés jusqu'à - 50%, et il y a dans cette sélection quelques affaires en or. Par exemple, le coffret James Bond consacré à Daniel Craig rassemble ses quatre films en DVD pour 9,99€ une fois la réduction appliquée ! On peut le combiner avec le coffret d'un autre interprète du rôle, Pierce Brosnan, lui aussi proposant ses quatre films en DVD. Pour les amateurs de boxe, le coffret rassemblant Creed et Creed II en Blu-ray est proposé quant à lui au prix très attractif de 9,99€. Enfin, il est à prévoir que beaucoup craqueront sur le coffret Édition Spéciale Fnac de la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan en Blu-ray. En plus des trois films, le coffret inclut un livret de cent pages, des bonus, et peut se trouver en magasin ou en ligne pour 12,50€.

Les séries ne sont pas en reste, avec le coffret DVD de l'intégrale Game of Thrones à 50€, Les Soprano et Sur Écoute respectivement à 34,99€ et 35€. On retrouve pêle-mêle les trois premières saisons de Lucifer, les trois saisons de True Detective en coffret Blu-ray... La sélection est très riche et propose aussi bien des coffrets simples que des éditions spéciales, en Blu-ray et DVD, du programme pour cinéphile à celui pour la famille, la réduction à -50% portant aussi sur des dessins animés et des programmes jeunesse. Un bon plan à ne pas rater !

