Japan Mania : une sélection d'inoubliables films d'animation en Éditions Exclusives Fnac

La Fnac se met aux goûts et couleurs du Japon, avec des offres Japan Mania à saisir sans hésiter. On parle en effet de monuments du cinéma d'animation disponibles dans des boîtiers métalliques exclusifs Fnac en format Blu-ray : "Princesse Mononoké", "Mon Voisin Totoro", "Le Voyage de Chihiro", et encore d'autres pépites !

Alors que devait se tenir à Paris du 2 au 5 juillet la Japan Expo - annulée pour cause de coronavirus -, la Fnac tient à célébrer avec Japan Mania cette immense culture dont la richesse se retrouve dans mille objets, du manga broché au jeu vidéo, en passant évidemment par des séries animées, et des très grands films d'animations, dont ceux du studio Ghibli, notamment réalisés par un des maîtres du genre : Hayao Miyazaki. Les adeptes de grande animation, et particulièrement les fans de Miyazaki seront donc ravis d'apprendre que la Fnac a pensé à eux avec plusieurs offres royales, dont une sélection de chefs-d'oeuvre en boîtiers métal exclusifs Fnac, chacun au prix de 29,99€.

Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, et beaucoup d'autres...

On recommande de se plonger pleinement et attentivement dans ces offres Japan Mania de la Fnac, qui combleront au-delà de leurs attentes les spécialistes de ce cinéma et les novices qui voudraient le découvrir. Avec une réduction de 50% applicable pour 4 films en boîtiers métal achetés, on peut ainsi s'offrir beaucoup des grandes oeuvres du studio Ghibli pour une somme modique : Princesse Mononoké, Mon Voisin Totoro, Le Château ambulant côté Miyazaki, mais aussi Le Conte de la Princesse Kaguya et Mes Voisins les Yamada d'Isao Takahata, l'autre cofondateur du légendaire studio.

Disponibles en ligne et dans les magasins Fnac, ces bijoux d'animation se retrouvent donc au sein de coffrets métalliques en deux formats, DVD et Blu-ray, et sont tous accompagnés de deux images au format carte postale. Par ailleurs, d'autres productions considérées comme des classiques, Le Tombeau des Lucioles par exemple, sont aussi disponibles en Blu-ray au prix de 19,99€. Des objets parfaits pour les rêveurs qui se plongeront dans ces aventures merveilleuses, et pour les collectionneurs qui sauront y faire une place de choix dans leur DVDthèque !

J'EN PROFITE