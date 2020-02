Joker : le Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD est disponible en précommande à la Fnac

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Joker

Film unique, carton d’audience pour la Warner et DC, immense performance de Joaquin Phoenix… « Joker » aura illuminé les yeux de millions de spectateurs en salles, et il est maintenant disponible en précommande à la Fnac, notamment dans une version Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD.

Joker est un des plus grands succès de ces dernières années, proposant un spectacle et une performance d’acteur qui resteront longtemps gravés dans les mémoires. Qu’on soit fan ou pas du film de Todd Phillips, il n’aura laissé personne indifférent ! Quelques mois après sa sortie en salles, il est disponible en précommande à la Fnac, dans différentes offres allant du simple DVD au Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD, pour une livraison prévue à partir du 12 février.

Joker, le film-phénomène de 2019

Le film est le portrait d’un homme, Arthur Fleck, un clown de rue vivant dans des conditions misérables, un invisible dans une ville de Gotham pourrie par les ordures – au sens propre et au sens figuré, les inégalités et une violence généralisée. Cet homme va devenir le Joker, l’ennemi juré de Batman, offrant ainsi à la mythologie des super-héros un film unique et une origin story inattendue. Doté d’un budget d’environ 55 millions de dollars, le film s’inscrit dans le cinéma noir et dramatique des années 70 et 80, se donnant un genre « auteur » comme un pied de nez aux super-productions du type Marvel. Il est maintenant disponible en précommande à la Fnac, dans une très jolie version Steelbook Blu-ray 4K Ultra HD, au prix de 34,99€.

Véritable choc lors de sa sortie en salles, Joker est un succès qui a dépassé toutes les attentes, accumulant records et récompenses. Premier film Rated R (interdit aux – 17 ans non accompagnés aux US) de l’histoire à dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office, record de recettes sur un week-end pour une sortie en octobre, premier film DC à dépasser les cinq millions d’entrées en France…

Il a déjà reçu le Lion d’or à la Mostra de Venise 2019, et les Golden Globes 2020 et BAFTA 2020 dans la catégorie meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et dans la catégorie meilleure musique de film pour la compositrice Hildur Guðnadóttir. Pour (re)voir l’incroyable performance de l’acteur sous les traits du Clown Prince du Crime, dont la descente dans la folie est donc une chorégraphie magnifiée par une bande originale inoubliable, le DVD est au prix de 19,99€, le Blu-ray à 24,99€, et la version Blu-ray 4K Ultra HD à 29,99€.

J’EN PROFITE