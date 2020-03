La Belle Époque disponible en Blu-ray et DVD Éditions Spéciales Fnac

Après "Monsieur et Madame Adelman" en 2017, Nicolas Bedos confirme son talent en 2019 avec un deuxième long-métrage très réussi, "La Belle Époque". Celui-ci est maintenant disponible en DVD et Blu-ray dans des Éditions Spéciales Fnac.

Le film de Nicolas Bedos, La Belle Époque, ovationné lors de sa présentation au Festival de Cannes 2019 et récemment récompensé de trois César - Meilleur second rôle féminin pour Fanny Ardant, Meilleur scénario original et Meilleurs décors, est maintenant disponible à la Fnac, dans des Éditions Spéciales Blu-ray et DVD. Cette très jolie comédie dramatique met en scène des acteurs de premier ordre, notamment Daniel Auteuil et Fanny Ardant, Guillaume Canet et Doria Tillier, dans une histoire très originale.

La Belle Époque, hymne mélancolique à l'amour

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.

Drôle, délicat, émouvant aussi, La Belle Époque est ainsi à retrouver dans une Édition Spéciale Fnac Blu-ray au prix de 19,99€, ainsi que dans une version DVD au prix de 16,99€. Son succès en salles (plus de 1 200 000 entrées en France) s'explique facilement : le film joue sur le pouvoir de suggestion des histoires racontées, sur celui de l'imagination et de la mémoire. Il met en scène deux histoires d'amour croisées, qui témoignent du talent d'écriture de Nicolas Bedos, et aussi de son obsession pour le temps qui passe et pour la résistance de l'amour et des couples à ce temps qui fuit.

Pour les nostalgiques, les mélancoliques et les amoureux d'un cinéma qui propose une jolie mise en abyme, l'occasion est à saisir sans hésiter, et on pourra d'autant plus apprécier le soin apporté aux décors et à la mise en images de cette histoire avec l'Édition Spéciale Fnac Blu-ray. Par ailleurs, le film peut aussi être obtenu en format standard DVD et Blu-ray, au même prix que les Éditions Spéciales.

