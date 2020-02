La Fameuse Invasion des ours en Sicile : le film en DVD et Blu-ray exclusif Fnac

Sorti en octobre 2019, après une première présentation au Festival de Cannes, « La Fameuse Invasion des ours en Sicile » a été une des belles surprises récentes dans le monde des films d’animation. Il est maintenant disponible à la Fnac en DVD et dans un format Blu-ray exclusif.

Alors que les ours vivent heureux dans leurs montagnes, le fils du roi Léonce, l’ourson Tonio, est enlevé par des chasseurs. Les ours décident donc d’envahir la Sicile et d’y affronter le Grand-Duc. Une aventure qui va leur permettre de découvrir des merveilles mais aussi de connaître bon nombre de désillusions au contact des humains. Cette histoire est initialement un conte publié en 1945 et écrit par l’immense écrivain italien Dino Buzzati, spécialiste de l’irruption du fantastique dans des récits de la vie quotidienne. Salué par la critique et nommé à la prochaine cérémonie des Césars, le film est aujourd’hui disponible en exclusivité Blu-ray à la Fnac, ainsi qu’en DVD.

Une magnifique animation pour un conte moral intelligent

Le film est réalisé par Lorenzo Mattoti, un illustrateur et auteur de bandes dessinées reconnu, titulaire d’une carrière qui s’étend sur plus de quarante ans. Il est accompagné au scénario par Jean-Luc Fromental et Thomas Bidegain, respectivement deux poids lourds français de l’édition et du scénario. Initialement pensé en 3D, le film est finalement réalisé en 2D, mais avec des couleurs vives, une utilisation accrue des ombres et des lumières pour un rendu « à plat » qui réussit à être intemporel. Ainsi, pour se (re)plonger dans cet univers graphique unique, le format Blu-ray exclusif Fnac au prix de 19,99€ propose une qualité d’image exceptionnelle. La version DVD peut être acquise au même prix.

La beauté de l’animation sert le propos de La Fameuse Invasion des ours en Sicile, qui adresse une critique contemporaine à la complication absurde de nos rapports sociaux, et à la fascination pour le pouvoir et la richesse qui pervertit les individus. Une morale qui propose un retour aux sources, et promeut un équilibre des choses empreint d’humanisme. Le film est une coproduction franco-italienne, et on retrouve dans la version française les voix de Leïla Bekhti, Thomas Bidegain, Arthur Dupont et le grand écrivain Jean-Claude Carrière.

La Fameuse Invasion des ours en Sicile est un petit bijou de cinéma d’animation et, pour ceux qui l’auraient découvert en salles comme pour ceux qui l’auraient raté, il est donc à (re)découvrir en format Blu-ray ou DVD sans hésiter.

