La Fnac célèbre la saga Retour vers le futur avec plusieurs coffrets 4K Ultra HD

"Retour vers le futur", la saga culte au succès interplanétaire, est à l'honneur à la Fnac avec trois coffrets Blu-ray 4K HD offrant l'intégralité des aventures de Marty McFly et de Doc Brown ainsi qu'une foule de bonus inédits et d'objets à collectionner.

Nous sommes en 1985, à Hill Valley où le jeune Marty McFly vit sa vie d'adolescent américain. Pour le meilleur, et à la grande joie des spectateurs, il va s'embarquer dans une aventure temporelle avec son ami et inventeur excentrique Emmet Brown, "Doc". Et oui, personne n'ignore que cette "simple" idée a donné une des plus grandes trilogies du film d'aventure de l'histoire du cinéma, la saga Retour vers le futur (1985-1990), réalisée par Robert Zemeckis et produite notamment par Steven Spielberg. La DeLorean, Biff Tannen, l'hoverboard, les paradoxes temporels à résoudre pour sauver la famille McFly... Autant de scènes qui auront ravi le public familial et fait rêver toutes les adolescentes et adolescents du monde séduits par l'aventure temporelle et l'american way of life.

Les grands moyens pour Retour vers le futur

C'est ainsi que, 30 ans après la sortir du dernier opus, "Retour vers le futur 3", la Fnac présente trois coffrets particulièrement bien pensés et largement fournis en bonus et surprises, et qui proposent tous les trois l'intégralité de la saga en Blu-ray et 4K Ultra HD. À 74,99€, et disponible en livraison à partir du 21 octobre, le coffret Blu-ray 4H Ultra HD propose en plus des trois films leur version remasterisée ainsi que plus d'une heure de bonus inédits.

C'est une excellente opportunité pour apprécier la qualité visuelle de Retour vers le futur où les studios auront tout donné pour créer des décors fascinants et particulièrement évocateurs. Qui ne veut pas vivre à Hill Valley ? Qui a oublié le requin 3D et l'Hoverboard ? La reconstitution des différentes époques (1955-1985-2015), le soin apporté à la conception des fameux accessoires des films sont à la fête dans ce format. En parlant d'Hoverboard, la Fnac propose ce même coffret accompagné d'une mini-réplique de l'hoverboard, qui lévite vraiment ! Actuellement épuisé, il est possible de rester alerté pour se procurer ce coffret une fois le stock réapprovisionné.

Enfin, un coffret plus massif qui ajoute aux films en Blu-ray et à l'heure de bonus une foule d'objets destinés aux fans. On y trouve notamment un plan de la DeLorean DMC-12, le fameux almanach sportif, un médiator Gibson pour s'entraîner sur Johnny B. Good... À 119€, ce coffret Retour vers le futur est actuellement épuisé mais on reste attentifs à son retour !