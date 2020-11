La Haine : le chef-d'oeuvre de Mathieu Kassovitz en Édition Collector Blu-ray 4K Ultra HD à la Fnac

Pour les fêtes, faites-vous plaisir avec un grand film ! "La Haine" de Mathieu Kassovitz est proposée par la Fnac dans une Édition Collector Blu-ray 4K Ultra HD, agrémentée d'un livret de 240 pages.

En 1995 sortait La Haine, deuxième film réalisé par Mathieu Kassovitz, et chef-d'oeuvre du cinéma français. 1h38 d'un magnifique noir et blanc qui mettent en scène le quotidien dramatique de trois jeunes de cité, Vinz (Vincent Cassel), Hubert (Hubert Koundé) et Saïd (Saïd Taghmaoui). Récompensé notamment par le Prix de la mise en scène à Cannes en 1995 et par le César du meilleur film en 1996, il est un monument pour toute une génération. 25 ans plus tard, on fête l'anniversaire de ce très grand film, avec l'arrière-goût amer de voir que ce que le film montrait est toujours d'une triste actualité... Pour célébrer le film, la Fnac le propose dans une belle Edition Collector Blu-ray 4K Ultra HD, au prix de 49,99€. Actuellement en précommande, il sera disponible à la livraison à partir du 25 novembre.

"C'est à moi que tu parles ?"

Sur les toits de leur cité, dans une galerie d'art parisienne, errant dans les rues livrés à eux-mêmes et à des forces de l'ordre sur les dents... Le trio iconique du film accumule les scènes cultes, et c'est d'ailleurs grâce à La Haine que Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz lancent leur carrière respective et tutoient les sommets. En 1995, le public français reste stupéfait et ravi par ce geste de cinéma d'une grâce infinie, décrivant des tragédies personnelles dans un environnement qui met à l'honneur les cultures urbaines et un profond humanisme. Pour découvrir en profondeur ce film, le coffret inclut le Blu-ray et le Blu-ray 4K pour apprécier au mieux ce noir et blanc intemporel, ainsi qu'un livret de 240 pages contenant le fac-similé du scénario annoté par l'équipe, des polaroids de tournage et une préface de l'artiste JR.

En 2020, La Haine est plus que jamais une référence influente du grand cinéma français, et le film est donc à (re)découvrir dans cette Édition Collector pour se plonger dans ses détails, son écriture, revivre ses scènes courtes mais cultes avec Vincent Lindon et François Levantal, revoir les interprétations brillantes du casting, en somme tout ce qui en fait une oeuvre profonde et un inoubliable objet de cinéma.

