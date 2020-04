La Reine des neiges 2 Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 3D disponible en précommande

Grand succès de l'année 2019, "La Reine des neiges 2", suite des aventures de la reine Elsa et de sa soeur Anna, a ravi petits et grands tout autour du monde. Le Steelbook Edition Spéciale Fnac Blu-ray 3D est maintenant disponible en précommande, ainsi que l'intégrale en coffret Steelbook Edition Spéciale Fnac Blu-ray.

En 2013, on s'était passionnés pour La Reine des neiges, le 128ème long-métrage d'animation de Disney. On y suivait les aventures de l'intrépide princesse Anna, de sa soeur exilée Elsa, de Kristoff et du renne Sven, ainsi que d'Olaf, le maintenant célèbre bonhomme de neige du film. Suite de ce grand succès couronné de récompenses, La Reine des neiges 2, sortie en 2019, est aussi un succès, dépassant même le premier film au box-office avec près de 1,5 milliard de recettes au box-office global. On peut maintenant se procurer le film dans une jolie version Steelbook Édition Spéciale Fnac Blu-ray 3D, disponible en précommande au prix de 34,99€, avec une livraison prévue à partir du 20 mai.

Enfin de retour au royaume d'Arandelle

Histoire de soeurs et d'amitié, aventure à la recherche de la Forêt Enchantée et quête des origines, La Reine des neiges 2 parle aussi de la nature avec les esprits élémentaires (l'Eau, le Feu, l'Air et la Terre). Alors qu'Elsa craignait auparavant que ses pouvoirs ne détruisent le monde, il lui faut maintenant les utiliser pour le sauver. L'opportunité de mettre en scène des situations et des affrontements particulièrement appréciables dans le format Blu-ray 3D.

Et ce n'est pas tout, puisque la Fnac propose aussi un coffret Steelbook Edition Spéciale Fnac Blu-ray réunissant les deux films, afin de disposer de l'intégrale de ces créations Disney inspirées par l'oeuvre du célèbre conteur danois Hans Christian Andersen. Ce coffret est disponible en précommande, avec une date de livraison aussi à partir du 20 mai, au prix de 39,99€.

Si les chansons de La Reine des neiges 2 n'ont pas eu autant de succès que la formidable "Libérée, délivrée", composition emblématique du premier film, on prend aussi beaucoup de plaisir à retrouver les voix des personnages, en VO toujours assurées par Idina Menzel (Elsa) et Kristen Bell (Anna). Côté VF, il y a eu du changement, avec Charlotte Hervieux remplaçant Anaïs Delva pour le personnage d'Elsa. Mais l'acteur Dany Boon est lui bien de retour pour donner sa voix à Olaf !

Malgré toute cette glace, La Reine des neiges 2 est un film parfait pour se réchauffer le coeur et passer un bon moment seul ou en famille avec cette formidable aventure !

