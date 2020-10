La saison finale et l'intégrale de la série Engrenages disponibles en Blu-ray et DVD à la Fnac

Pour saluer la mise à la retraite de l'équipe de la série "Engrenages", monumentale création originale de Canal +, la Fnac propose de retrouver la dernière saison ainsi que l'intégrale de la série en coffret Blu-ray et DVD. Une occasion à ne pas rater !

Le 5 octobre 2020, c'est comme si un monument national avait définitivement fermé ses portes. Ce jour-là, la série Engrenages s'est arrêtée, au bout des deux derniers épisodes de sa 8ème et dernière saison. C'est avec une certaine discrétion que notre équipe du 2ème DPJ a tiré sa révérence, tels ces héros de l'ombre qui auront passé quinze ans de bons et loyaux services depuis les débuts de la série policière de Canal + en 2005. Des années d'enquêtes dans Paris et sa région, pendant lesquelles l'équipe menée par Laure Berthaud et Gilles Escoffier, "Gilou", s'est frottée à tous les crimes. Sans compter leur rapport ambigu aux magistrats et à l'institution judiciaire censés les encadrer... Pour profiter de cette dernière saison, ou tout reprendre depuis les débuts, la Fnac propose le DVD et le Blu-ray de la saison 8, respectivement à 29,99€ et 39,99€, ainsi que le coffret de l'intégrale Engrenages, à 79,99€ en DVD et 99,99€ en Blu-ray.

Engrenages : 15 ans de police avec Gilou, Laure, Joséphine Karlsson et les autres

Tradition pour chaque saison depuis la première, l'intrigue de la saison 8 s'ouvre sur un cadavre. Prenant essentiellement place dans le 18ème arrondissement parisien, cette ultime saison d'Engrenages s'attaque à une problématique actuelle, celles des mineurs migrants isolés. Le pitch donne le cadre de ces derniers épisodes : le groupe du 2ème DPJ doit surmonter le trauma lié à l’incarcération de Gilou. Pour tenter de redorer leur blason, Laure et Ali prennent une affaire dont personne ne veut : l’homicide d’un mineur isolé, sans identité.

Comme à l'accoutumée, il y a la mission principale, le quotidien de flic, et la vie interne du groupe, impactée par ce difficile quotidien. Sans trop en dire, la saison 7 avait mis Gilou dans une situation compliquée, et sa destinée est un des axes principaux de cette saison finale d'Engrenages. Initialement un personnage parmi d'autres, il s'est peu à peu imposé comme le visage le plus familier de la série, et toute la belle émotion de cette saison 8 lui doit beaucoup.

Les fans seront ravis de pouvoir disposer d'Engrenages saison 8 en Blu-ray et DVD pour binge watcher ou au contraire prendre le temps de savourer la fin de cette série historique, multi-récompensée et fer de lance avec Le Bureau des légendes de la création télévisuelle française. Pour les adeptes de la première heure, le coffret DVD ou Blu-ray est une pièce à mettre de toute urgence sur son étagère, et savourer chacune des 4615 minutes de cette immense série.

J'EN PROFITE