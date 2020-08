La série Watchmen disponible en Steelbook Blu-ray à la Fnac

Comme c'est maintenant la coutume, HBO a illuminé 2019 avec une création télévisée de Damon Lindelof couverte de succès : "Watchmen". Une série d'une seule saison, dont on peut retrouver l'immense qualité dans un Steelbook Blu-ray à la Fnac.

On entend trop souvent que l'écurie DC est à la traîne par rapport à Marvel, avec des films moins performants au box-office et un univers étendu moins efficace. C'est une idée fausse, et la série Watchmen créée par Damon Lindelof en a apporté une preuve éclatante. Après le film de 2009 de Zack Snyder, les fans des "Gardiens" attendaient avec une impatience non-dissimulée le retour des Watchmen sur les écrans. C'est donc chose faite avec cette série de 9 épisodes sortis en 2019 sur HBO, qu'on va pouvoir retrouver dans un beau Steelbook Blu-ray à la Fnac, au prix de 34,99€.

Watchmen : l'intégrale en Blu-ray d'une des meilleures séries récentes

Avec Damon Lindelof aux manettes, co-créateur de Lost et de The Leftovers, pour un programme signé HBO, on pouvait s'attendre à un show exigeant et de qualité, et ces attentes ont été comblées. Célébrée par la critique, cette saison unique de Watchmen qui "remixe" la création originale bénéficie en effet d'un casting parfait et d'une direction artistique remarquable. Cerise sur le gâteau, les compositeurs Trent Reznor et Atticus Ross assurent pour Watchmen une bande originale époustouflante.

Jeremy Irons dans le rôle de Adrian Veidt, Tim Blake Nelson en Wade Tillman et Regina King en Angela Abar, voici quelques interprètes, parmi d'autres, qui brillent dans la création de Damon Lindelof. Série dramatique de super-héros, mais aussi uchronie sociale porteuse d'une critique intelligente, Watchmen se présente ainsi :

Tulsa, Oklahoma, de nos jours. Il y a 3 ans de cela, un groupe de suprémacistes blancs appelés «La septième Cavalerie» s’est attaqué à tous les policiers de la ville ainsi qu’à leurs familles. Afin de protéger leur identité depuis cette attaque poétiquement surnommée «La Nuit Blanche», les policiers portent désormais un bandana jaune afin de conserver leur anonymat. Profondément marqués par cette nuit tragique, Angela Abar et le chef de la police de Tulsa, Judd Crawford, décident d’enquêter de concert sur ce groupuscule...

Aucune hésitation à avoir pour ceux qui souhaitent découvrir ce succès, et pour ceux qui voudraient s'y replonger afin d'y repérer les références et les petites choses qui auraient pu échapper au premier visionnage. Avec le format Blu-ray de ce Steelbook sont ainsi permises une immersion maximale dans l'univers de Watchmen et une appréciation détaillée de la qualité de cette production. À ne manquer sous aucun prétexte !

