La trilogie John Wick et des milliers de films et séries en DVD et Blu-ray à -20% à la Fnac

En ce moment, la Fnac propose durant les "French Days" un catalogue de milliers de films et séries TV en DVD et Blu-ray à -20% ! Parmi ces titres, on retrouve des grands succès et des films cultes, dont l'intégrale de la saga John WIck en DVD. L'occasion de se replonger dans ce grand cinéma d'action avec Keanu Reeves.

En 2019, John Wick est revenu pour une troisième aventure, après les deux premiers films en 2014 et 2017. Alors qu'on pouvait s'attendre à une conclusion à la guerre déclarée depuis le vol de sa voiture et le meurtre de son chien, John Wick : Parabellum est au contraire une célébration et un nouveau départ, pour une guerre bien plus importante encore qui se prépare... Avec son succès croissant, la saga John Wick est aujourd'hui une référence du cinéma d'action décomplexé, et compte ses fans par millions. Pour ceux-là, et pour ceux qui voudraient s'initier à cette histoire musclée d'assassins, la Fnac propose dans le cadre des "French Days" le coffret DVD de la trilogie à -20%, soit 26,39€.

John Wick et des milliers d'autres films et séries à la fête

Disponible en livraison et dans les magasins Fnac, le coffret de la trilogie de celui qu'on surnomme aussi "Baba Yaga" est une offre à ne pas manquer. Dans l'attente du quatrième opus - maintenant prévu pour mai 2022 -, on ne saurait que trop recommander de rattraper les bases avec ce coffret, et de s'offrir 356 minutes de pure adrénaline et de combats démentiels, le tout agrémenté d'un humour noir et pince-sans-rire. Évidemment, l'incarnation monstrueuse de Keanu Reeves y est pour beaucoup, et ses performances dans les trois films l'ont même ramené au rang des acteurs qui comptent le plus aujourd'hui.

Et ce n'est pas tout ! En effet, durant "Les French Days" et exclusivement pour la commande en ligne, le DVD du film Django Unchained est offert pour l'achat de tout DVD ou Blu-ray disponible en stock !

L'offre "French Days" de la Fnac avec sa remise de 20% court jusqu'au 3 juin 2020, et les films et séries TV disponibles le sont dans la limite des stocks disponibles. Il ne faut pas trop tarder pour en profiter, et particulièrement concernant la saga John Wick qui, en dépit de sa "jeunesse", s'est imposée comme un incontournable du cinéma hollywoodien contemporain... Et avec un film de Quentin Tarantino gratuit pour l'accompagner, que demander de plus ?

