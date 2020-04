Le bon plan de la Fnac : 3 DVD à tout petit prix dans une large sélection

Pour agrémenter un confinement qui va durer encore un peu, la Fnac propose d'acquérir 3 DVD jeunesse au prix de 15€, au sein d'un catalogue qui propose des grands succès récents, des classiques comme "Jurassic Park", ainsi que des films s'adressant aux enfants de tous les âges.

Dans cette période de confinement qui dure, petits et grands ont du temps pour regarder films et séries, séparément ou ensemble. Une période qu'on peut essayer d'enchanter en se tournant vers des programmes jeunesse, aussi bien pour les jeunes enfants que pour passer un moment en famille. Et pour s'amuser au mieux devant des spectacles familiaux, la Fnac propose toute une sélection de films à petit prix, qui s'adressent à un public familial et jeunesse, avec une offre de 3 DVD pour 15€, soit 5€ l'unité grâce à cette offre. Et certains des films proposés sont de vrais classiques : il y a ainsi E.T. l'Extra-Terrestre, Jumanji en Edition Deluxe et Jurassic Park, Beethoven, mais aussi des succès plus récents avec Spider-Man : Homecoming, Les Animaux Fantastiques, ainsi que la quasi totalité de la saga Harry Potter, et encore bien d'autres.

Une sélection complète pour toute la famille

À côté de ces films, l'animation n'est pas en reste, une catégorie où l'on peut aussi faire sa sélection de 3 DVD avec de jolies productions comme Hugo Cabret, réalisé par Martin Scorsese, la trilogie Moi, moche et méchant, Astérix : Le domaine des Dieux, Madagascar, etc. C'est au total pas moins de 434 DVD qui sont proposés dans le cadre de cette offre de 3 DVD pour 15 €, il y en a ainsi pour tous les âges et tous les goûts !

Si cette sélection propose un contenu "jeunesse", ces films servent autant à octroyer une pause à des parents heureux de mettre leurs petits devant Peppa Pig qu'à retrouver son âme d'enfant et se replonger dans les univers merveilleux d'Harry Potter et des aventures de Bugs Bunny. Et pour les collectionneurs, c'est aussi le moyen de se dégoter quelques perles ou corriger des absences dans la DVDthèque...

