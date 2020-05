Le Bureau des légendes : l'intégrale des saisons offerte pour l'achat d'une affiche Collector Fnac

La Fnac propose des affiches Collector de la série "Le Bureau des légendes", dans des tirages limités et numérotés. Et pour les adhérents Fnac, l'intégrale en DVD de la série est offerte pour une affiche achetée !

Les fans du Bureau des Légendes, série culte de Canal +, sont à la fête ! Alors que la diffusion de la saison 5 vient de se terminer, on a dit au revoir à nos agents clandestins préférés. Si le créateur de la série Éric Rochant s'arrête là et ne poursuivra pas l'aventure, il semblerait bien qu'une sixième saison soit prévue pour Le Bureau des légendes.

Il va falloir patienter, et espérer retrouver Malotru, Rocambole, Marie-Jeanne et les autres. Pour célébrer ces cinq années passées et le succès de la série, la Fnac propose une offre à ne pas manquer pour les adhérents Fnac : cinq affiches Collector en éditions limitées et numérotées, chacune à 189€ et accompagnée de l'intégrale DVD du Bureau des légendes !

Celles-ci sont en précommande et seront livrées à partir du 8 juin 2020.

Le Bureau des légendes dans votre salon

Il existe ainsi cinq affiches, chacune illustrant une saison, et dessinées par cinq artistes différents. Le tirage limité de ces affiches n'est pas le même pour chacune : par exemple l'affiche de la saison 4 existe en 200 exemplaires et est dessinée par Théo Guignard. Celle de la 1 et de la 3 sont elles toutes deux tirées à 300 exemplaires, respectivement l'oeuvre des artistes Tomer Hanuka et Marc Aspinall. Pour la saison 2 et 5, les affiches sont limitées à 250 et 450 exemplaires, réalisées par Kevin Manach et Laurent Durieux.

Évidemment, chaque affiche reprend le thème de sa saison, il y en a donc pour tous les goûts et toutes les ambiances. Pour les adhérents Fnac, est offerte pour l'acquisition d'une affiche l'intégrale de la série en DVD, un coffret vendu seul pour la somme de 69,99€. L'occasion idéale d'avoir chez soi une belle création limitée, à placer au-dessus du canapé dans lequel on s'assoit pour se (re)plonger dans les aventures du Bureau.

